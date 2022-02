Quer aprender como deixar o banheiro com cheiro bom o dia inteiro? Sabemos que o banheiro pode ser talvez a parte mais difícil da casa de se limpar e de manter limpo. Mas existem técnicas e truques que podem ajudar muito no momento da limpeza. Se você quer manter seu banheiro sempre perfumado, confira as dicas incríveis que preparamos para você hoje, 15 de fevereiro.

Aprenda como deixar o banheiro com cheiro bom o dia inteiro

Não tem melhor sensação do que casa limpinha e aconchegante. A limpeza da casa deve ser feita com frequência não só por uma questão de higiene, mas também de saúde. Durante a limpeza um dos cômodos mais difíceis de limpar é o banheiro. Entretanto, existem algumas dicas a serem seguidas para que o banheiro fique sempre limpinho e cheiroso sem muito esforço.

Separamos nesse artigo as principais dicas a serem seguidas para quem deseja ter o banheiro sempre limpinho e cheiroso.

Não demore muito para fazer a limpeza

Evite deixar a limpeza para depois. Portanto, crie uma rotina de limpeza e siga ela. O ideal seria limpar o banheiro uma vez na semana jogando água e esfregando e uma vez ao mês tirar um dia para um limpeza mais pesada onde será necessário esfregar ainda mais como os azulejos, tirar manchas e etc.

Após feita a limpeza da semana tente manter durante a semana. Assim, vá fazendo apenas algumas manutenções passando um pano no piso, de vez em quando jogue uma cândida do vaso e troque o lixo com frequência. Pois assim quando for a hora da limpeza pesada seu banheiro estará menos sujo sendo mais fácil limpar sem muitos esforços.

Para facilitar ainda mais sua faxina, considere também contratar uma vez ao mês uma equipe de limpeza para te auxiliar na limpeza da casa, assim será ainda mais fácil higienizar áreas como o banheiro sem muitos esforços.

Amaciante

Após a limpeza feita, você pode pegar um pequeno pedaço de papel toalha e pingar algumas gotas de amaciante concentrado ou aromatizador, em seguida depois te o papel em baixo da sacolinha de lixo pois assim sempre que abrir o lixo irá sentir aquele aroma bom, evitando fortes cheiros.

Aromas

Tenha sempre difusores e cheirinhos para jogar no banheiro de tempos em tempos evitando aquele mal cheiro. Se as vezes você sente um cheiro ruim subindo do ralo também uma ótima opção para acabar com isso é despejar um pouco de água sanitária todos os dias nos ralos.

Não se esqueça também de fazer as limpezas dos ralos pelo menos uma vez por semana da melhor forma possível para que o ralo esteja sempre limpo e não venha cheiros fortes.

Cuidado com as roupas sujas

Evite deixar que sua roupa acumule demais no cesto de roupas sujas e vá lavando aos poucos. Pode acontecer algumas vezes de deixar roupas acumuladas que acabam molhando por exemplo e geram um mofo.

Água de cheiro

Ao final de cada limpeza, outra dica interessante é borrifar água de cheiro nas toalhas e tapetes do banheiro. A água pode ser comprada pronta ou você mesma pode produzir, basta colocar uma tampinha de amaciante concentrado em um borrifador e completar com água!

Abuse das velas

Além dos difusores as velas também são aliadas, elas ajudam a manter aquele cheirinho de casa limpa além de trazer um banho relaxante quando acesas. Se você ainda não tomou um banho com suas velas aromatizadas acesas, faça já o teste.

Pastilhas para o vaso

As pastilhas perfumadas são ótimas aliadas. Você pode utilizá-las no vaso, na caixa acoplada ou até mesmo nos ralos. Sua produção não é difícil podendo ser feita uma receita caseira, mas se for de sua preferência você pode também comprar já pronto em qualquer mercado da sua marca de preferência.

Como tirar mofo do banheiro

Muitas vezes por ser um local fechado os banheiros podem apresentar mofo que pode também causar não só um mau cheiro como também problemas de saúde respiratórios. Existem algumas receitas cadeiras que podem retirar o mofo com facilidade e separamos nesse artigo algumas delas.

Lembrando que em situações muito ruins em que sua saúde está prejudicada, não recomendamos mexer no mofo, podendo piorar e também causando ainda mais problemas de saúde.

A água sanitária é uma ótima aliada contra o mofo em paredes ou tetos. Para a receita basta encher um borrifador até a metade com água sanitária, incluir um pouco de vinagre e completar com água.

Borrife em toda a superfície que tiver o mofo e deixe agir por alguns minutos e em seguida, esfregue e limpe normalmente. Pode acontecer de o mofo não sair logo de primeira, mas faça a mistura sempre que houver necessidade ou sempre que for limpar o banheiro e perceba o mofo indo embora com o tempo.