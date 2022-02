Os detalhes de suas sessões de navegação não são salvos em seu navegador no modo de navegação privada. Isso pode ser útil quando você não deseja que seu histórico de navegação, senhas ou outros detalhes sejam salvos no navegador. Quase todos os navegadores populares que você pode usar terão o modo privado para permitir que você navegue […]

O post Como desativar o modo de navegação privada no Safari no iPhone apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks