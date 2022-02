Como descobrir minhas habilidades? – Notícias Concursos

Como posso descobrir minhas habilidades? Quais ações podem me ajudar a ter esse conhecimento?

Bem, se você tem pensado sobre esse assunto e esses questionamentos tem vindo à mente, talvez este seja um bom momento para praticar o autoconhecimento.

E por isso, preparamos este guia com algumas considerações que podem ser bastante úteis para você nessa trajetória. Acompanhe e saiba mais.

Como descobrir minhas habilidades?

Mas como posso descobrir minhas habilidades? Calma! Existem algumas práticas que podem fazer com que você comece a descobrir muitas coisas sobre si mesmo. Veja quais são:

1. Analise o que você gosta de fazer

Você já parou para pensar sobre o que realmente gosta de fazer? Só não vale coisas como “dormir”, hein?

Pense naquelas atividades que você executa de maneira simples e prazerosa. Pode ser atividades diversas, como por exemplo:

Cozinhar;

Cantar;

Dançar;

Fazer artesanato;

Escrever;

Ensinar alguém;

Entre outras diversas possibilidades.

Costumeiramente, dentro das atividades que mais gostamos nós podemos encontrar uma série de habilidades pessoais. Pense sobre isso!

2. As pessoas lhe procuram por quê?

Outra forma de descobrir suas habilidades é analisando o motivo pelos quais as outras pessoas procuram por você. Mas o que isso quer dizer?

Bem, é bastante simples: nós sempre vamos procurar ajuda de quem acreditamos ter certas habilidades para resolver aquele problema.

Por isso, reflita sobre os motivos pelos quais as pessoas vêm pedir conselhos e dicas para você. Elas pedem ajuda para lidar com as finanças? Com os filhos? Com a organização da casa? Com as mídias sociais? Com a saúde?

Reflita sobre isso, e perceba o quanto as nossas interações sociais podem ajudar a responder questionamentos do tipo ” como descobrir minhas habilidades”.

3. Analise quais são os seus pontos fortes

Analise também quais são os seus pontos fortes. Você tem facilidade para aprender? Ou consegue falar em público muito bem? Faça essa autoanálise para encontrar essas características em você.

A gente sabe, em um primeiro momento pode parecer que nada vem à mente. Isso é normal. Mas, se você forçar um pouquinho a mente, os pontos fortes começarão a vir à tona sim. Basta ter paciência e saber ouvir a si mesmo sem pressa.

4. Experimente coisas novas

Comece a praticar novas atividades e viva novas experiências. Acredite, esse tipo de ação é muito importante na hora de reconhecer as suas habilidades profissionais. Sabe por quê? Porque assim você começa a ter mais consciência das suas facilidades em determinadas tarefas, e isso serve de alicerce na hora de elencar as suas habilidades.

Portanto, comece a viver novas situações, teste novos trabalhos, tarefas, formas de atuar. Vale aprender a cozinhar, a fazer artesanato, ou simplesmente viajar para locais diferentes e assim conhecer coisas novas.

Quanto mais você abrir e expandir a sua mente, maiores são as chances de encontrar as suas qualidades e facilidades.

5. Observe os seus pequenos sucessos até aqui

Procure, por fim, observar os seus pequenos sucessos e vitórias até aqui. O que você já conquistou? Como conquistou? O que fez para chegar lá?

Tudo isso vai servir de base na hora de responder a pergunta: “como descobrir minhas habilidades”. Pratique essa análise de si e surpreenda-se com as suas qualidades.