Você sabe como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena? Se sua resposta foi não, está no lugar certo, pois, aqui, verá tudo sobre esse jogo tão famoso!

Antes de mais nada, é válido destacar que os jogos da Caixa são muito procurados no país, atraem milhares de brasileiros as casas de apostas e geram uma receita muito significativa para o governo.

Segundo um levantamento realizado, as loterias federais geraram cerca de R$ 2,74 bilhões em arrecadações no primeiro quadrimestre de 2021, por exemplo. Muita coisa, não é mesmo?

Em relação ao questionamento sobre como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena, você verá logo a seguir. Se você ficou interessado(a) neste assunto, continue a leitura deste artigo e saiba mais!

Como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena?

Agora você vai saber como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena: é possível afirmar que, para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é necessário acertar os seis (sena) números sorteados.

No entanto, as pessoas que conseguem acertar cinco números (quina) ou quatro (quadra) números também são premiadas, mas com valores menores.

Quer saber mais detalhes sobre como é feita a divisão do prêmio da Mega-Sena? Então, confira:

De todo dinheiro que é acumulado das apostas (sendo que a aposta mínima, com seis números, hoje, custa R$4,5), 43,35% corresponde ao prêmio bruto.

Dessa porcentagem do prêmio bruto, 35% são destinados às pessoas que acertam os 6 números (Sena), 19% são reservados para aquelas pessoas que vão acertar 5 números (Quina), 19% são distribuídos entre aqueles que selecionam corretamente 4 números sorteados (Quadra), 22% ficam acumulados para serem distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

Além disso, 5% da porcentagem do prêmio bruto ficam acumulados para o maior prêmio do último concurso do ano: a Mega-Sena da Virada.

É interessante ressaltar que, se ninguém acertar os seis números (Sena), o prêmio é dividido entre aquelas pessoas que acertaram 5 números. Caso não haja acertadores dos 6 ou 5 números, todo esse dinheiro do prêmio é dividido entre aqueles que acertarem quatro números.

Como jogar na Mega-Sena?

O jogo da Mega-Sena é feito da seguinte forma: você escolhe entre 6 e 15 números para marcar no seu bilhete.

A aposta mínima, que é de seis números, tem o valor de R$4,50 e vai aumentando de valor conforme a quantidade de números escolhidos por você.

Muitas pessoas, na hora de apostar, não sabem como escolher os números e possuem muita dificuldade em selecionar os números. Mas, isso não precisa ser um problema, sabe por quê?

Porque se você não sabe em quais números apostar, você tem a opção de fazer o jogo por meio da “Surpresinha”, em um sistema é quem faz a escolha dos números para você.

Além disso, existe, também, a “Teimosinha”: modalidade na qual o jogador repete a mesma aposta feita nos outros concursos.

Outro ponto a ser frisado aqui é que, atualmente, não existe mais a necessidade de ir até uma caixa lotérica para fazer uma aposta, como antigamente.

Hoje, você tem a opção de fazer o seu jogo pelo site e pelo aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. Isso é extremamente vantajoso, pois você pode fazer suas apostas, em qualquer uma das modalidades da Loteria Oficial, sem sair do conforto de sua casa.

Quais as chances de ganhar?

A probabilidade de ganhar na Mega-Sena é muito pequena, mas isso não quer dizer que seja impossível, afinal de contas, quantas pessoas já faturaram essa bolada toda e se tornaram milionários?

Em cada jogo da loteria, as chances de ganhar variam. No caso, especialmente, da Mega-Sena, a probabilidade de acertar as seis dezenas, fazendo a aposta mínima de seis números (de R$ 4,50) é em torno de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Portanto, ao fazer apenas uma combinação, um único jogo de seis números (em um bilhete), a chance de uma pessoa ganhar é de uma em mais de 50 milhões ou de 0,000002%.

No entanto, isso não é sinônimo de desistir! Tudo depende da sorte e, às vezes, você pode ser o felizardo da vez e se tornar o mais novo milionário.

Caso ninguém acerte os seis números (Sena), o prêmio é dividido para aqueles que acertarem cinco números (Quina). Nesse caso, as chances de ganhar são muito mais favoráveis, ou seja, chega a ser de 1 em 154.518.

Muitas pessoas possuem dúvidas quanto aos números a serem apostados e se perguntam se vale a pena conferir os números que já foram sorteados antes.

Mas, a dica é: ignore os números que foram sorteados no passado, pois eles não vão te ajudar em nada. Não foi por eles terem sido sorteados que significa que eles serão de novo.

Cada jogo é novo e a mesma chance de sair o número já sorteado antes, o número o qual não é sorteado com frequência possui.

Conclusão

Agora que você está por dentro de tudo sobre a Mega-Sena e como é feita a divisão do prêmio da Mega-sena, está na hora de fazer o jogo!

Lembre-se dos pontos supracitados e não se esqueça de que quanto maior o número de apostas você fizer, maior a chances de você ganhar.

Além disso, vale a pena tentar, pois, se você não acertar os seis números e ninguém também acertar, você pode dividir o valor do prêmio caso acerte cinco números.

