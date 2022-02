Você sabe como escolher banana no mercado? Se você ainda tem dúvidas a respeito de qual tipo de banana levar ou, ainda, como saber se a fruta está boa para consumo, então precisa de ajuda! Confira agora nossas dicas incríveis e não passe mais chateação na hora das compras.

Saiba mais sobre a banana

Essa é uma das frutas mais comuns de se encontrar na casa das pessoas. Ela faz parte do cotidiano do brasileiro e de qualquer pessoa, na maioria dos países. É considerada a fruta mais produzida no mundo, o que não é surpresa nenhuma. Ela também pode ser consumida na sua forma natural, direto da árvore se quiser. Mas, também é versátil, porque pode ser usada em vários tipos de pratos, sejam eles doces ou salgados. E também é conhecida por ser o símbolo dos países tropicais, mas tem sua origem na Ásia.

Saiba como escolher banana no mercado

A banana é, acima de tudo, sincera, pois é possível perceber se está boa apenas olhando a sua casca. Mas, tenha atenção com o uso que você vai querer fazer com ela. Se você quiser uma banana com mais sabor, terá que prestar atenção nas extremidades, apesar dela estar completamente amarela e boa para o consumo não quer dizer que é saborosa, porque se as pontas estiverem verdes, isso é uma denúncia de pouco sabor.

Por isso, sempre se deve tomar certa atenção sobre quais serão seus objetivos. É para o consumo? É para culinária? Isso vai definir sua escolha! Se é para consumo, o sabor não tem que ser tão forte. Mas, se for para culinária, o sabor é o que mais se importa. Então trace um objetivo e depois decida qual banana vai querer.

Manchas na casca

Outra coisa muito importante, são as manchas marrons que, em certo grau, são fundamentais, pois é por elas que você consegue ver se a banana está madura ou não. Por outro lado, se ela estiver completamente marrom, quer dizer que está apodrecendo e, por isso, não pode ser consumida. Da mesma forma, você pode comprar a banana já verde, pois, assim, você consegue levar um cacho inteiro da fruta e deixar que ela amadureça conforme deve ser. Fazendo isso, você vai conseguir consumir conforme ela vai amadurecendo, então não se preocupe em tentar encontrar a banana perfeita! Sempre é possível esperar para que possa amadurecer e ser consumida no momento correto.

Tipos de Banana

Existem diversos tipos de banana, mas, afinal, como escolher? Confira agora nossas dicas e informações e veja exatamente quais delas levar para casa.

Nanica

Essa banana em questão não leva esse nome por seu tamanho, mas, sim, por conta da bananeira que ela cresce. É de uma estatura considerada baixa, mas o tamanho não é documento nesse caso, porque, apesar do seu tamanho, um cacho dela pode dar até 400 bananas. Além disso, ela tem o poder de conseguir baixar a pressão arterial e, também, é realmente boa para prevenir cãibras. É ótima para aqueles que querem parar de fumar, pois combate o efeito da nicotina e também a insônia.

Prata

A banana prata é o tipo mais consumido no Brasil! Isso porque o brasileiro a consome mais do que a média. Mesmo o Brasil sendo um país com uma grande variedade de bananas, um dos motivos da sua popularidade é por ser menos calórica e, também, por ter alto teor de um mineral, que consegue prevenir doenças cardíacas.

Branca/Maçã

É uma das bananas mais consumidas por aqueles que querem emagrecer, pois, assim como a banana prata, a branca/maçã é menos calórica. Também é a mais indicada para as crianças que estão sofrendo de algum distúrbio digestivo, já que tem o poder de suavizar o trato intestinal. Por essa razão também é recomendável para pessoas que estejam sofrendo de alguma dor de estômago. Além disso, é boa para o combate do colesterol alto e a prevenção contra o cancro, que é um crescimento anormal das células.

Ouro

Essa é uma das bananas mais fáceis de se identificar, por ser uma das menores bananas do mundo, medindo no máximo uns 10 cm. Ela é mais usada para se fazer um tipo de croquete e ficou popular por conta do seu gosto doce e cheiro agradável. Mas, apesar do seu tamanho muito menor, dentre todas as bananas é a mais calórica.

O que resta agora é escolher

Depois de falar sobre tantas bananas, só resta escolher qual delas você necessita! Uma mais calórica, como a ouro? Ou você está tentando emagrecer? então escolha a banana prata. Por fim, a banana-maçã é recomendável para quem tem intestino sensível. São muitas opções!