Como escolher liquidificador? Veja modelos e opções

Diante de tantas opções disponíveis de liquidificadores nas lojas, podem então surgir dúvidas sobre qual é o melhor e quais as diferenças. Cada modelo tem funcionalidades e vantagens particulares e precisa ser analisado muito bem na hora da compra. Tudo isso, portanto, pode dificultar na hora de como escolher liquidificador.

Os liquidificadores são essências na cozinha para o preparo de receitas. Mas quando temos que escolher um modelo novo, devemos considerar diversos fatores, não apenas a potência ou a marca. E também é sempre recomendado pesquisar as opiniões de pessoas que já compraram o modelo escolhido. Confira nossas dicas incríveis para comprar o seu.

Quais fatores devo analisar antes de comprar?

Antes de tudo é importante ter em mente para qual função você irá utilizar. Se é mais para bater bolos, fazer sucos, moer grãos, receitas no geral ou outros. Cada detalhe deve ser considerado.

Existem, portanto, 4 fatores mais importantes para te ajudar a escolher a opção que atende melhor as suas necessidades. Sendo assim, são eles: as lâminas, potência, copo e capacidade.

As lâminas

Primeiramente, é importante observar as hélices, principalmente se for usada para bater alimentos sólidos. Opte por lâminas que tenham uma melhor qualidade, é normal elas desgastarem com o tempo, entretanto, quanto melhor o material dela, mais tempo ela vai durar.

Prefira, portanto, os modelos com a haste removível. Além de serem mais práticas na hora de realizar a limpeza, pode ser trocado apenas o copo quando elas estiverem desgastadas, ajudando, assim, na economia do seu dinheiro.

Potência

A potência é a responsável pela atividade de bater os ingredientes colocados no liquidificador. Quanto mais alta a potência, então melhor será a rotação. Ademais, a voltagem pode ser de 350 a 900 watts nos liquidificadores convencionais e até 2.000 watts nos profissionais.

O ideal seria um com no mínimo de 500 watts, para garantir o bom funcionamento do produto e custo-benefício. Se for apenas para bater líquidos, os de menor potência pode valer mais a pena, mas caso contrário vá nas maiores voltagens.

Copo

Há três variedades de copos disponíveis no mercado e, portanto, é interessante escolher sempre os de melhor qualidade, analisando sempre as suas necessidades. Confira então a seguir.

Vidro

É o tipo mais fácil de limpar, ótimo para bater alimentos quentes, pois não absorve o cheiro dos alimentos e melhor para o meio ambiente. Entretanto, são mais pesados e tem um maior risco de quebrar.

Plástico

No quesito de higiene pode não ser a melhor opção. Se não for bem limpo pode gerar então algumas manchas e deixa cheiros fortes. É mais leve que os outros materiais e pode durar mais, pois não há risco de quebrar com facilidade.

Inox

Primeiramente, tem uma ótima durabilidade, não quebra, não deixa cheiro. Mas os valores são os mais altos e precisa desligar toda ver que for ver se os ingredientes estão bem batidos, dando um pequeno trabalho a mais durante o preparo.

Capacidade

Um dos pontos mais importantes. A capacidade é a quantidade de litros que cabem no copo. Analise então o volume de comida que você costuma fazer usando o liquidificar. Para grandes quantidades, escolha enfim a capacidade superior a 2 litros, mas se for pouca, para 1 ou 2 pessoas, os copos de 1,5 litros são ideias.

Modelos de liquidificador

Confira então agora abaixo, algumas dicas de modelos que podem auxiliar você na hora da compra e te facilitar todo o trabalho de escolher. Veja enfim a seguir.

Philips Walita ProBlend 6

Potência: 800 Watts

Capacidade: até 2,4 litros

Hélice: 6 lâminas

Material do copo: Plástico

Velocidade: 12 velocidades + pulsar

Utilidades: Triturar gelo e filtro

Valor: A partir de R$ 296,90

Mondial Turbo Inox

Potência: 1.200 Watts

Capacidade: até 3 litros

Hélice: 6 lâminas

Material do copo: Plástico

Velocidade: 12 velocidades + pulsar

Utilidades: Triturar gelo, filtro e auto-limpeza

Valor: A partir de R$ 140,00

Oster Osterizer Clássico OS

Potência: 600 Watts

Capacidade: até 1,5 litros

Hélice: 4 lâminas

Material do copo: vidro

Velocidade: 3 velocidades

Utilidades: Triturar gelo e lâminas removíveis

Valor: A partir de R$ 296,80

Arno Power Max 1000

Potência: 1.000 Watts

Capacidade: até 3,1 litros

Hélice: 6 lâminas

Material do copo: polipropileno

Velocidade: 15 velocidades + pulsar

Utilidades: Triturar gelo e auto-limpeza

Valor: A partir de R$ 174,50

Masterblender Electrolux Explore 6

Potência: 700 Watts

Capacidade: até 2 litros

Hélice: 6 lâminas

Material do copo: Plástico

Velocidade: 5 velocidades + pulsar

Utilidades: Triturar gelo, porta fio e base antiderrapante

Valor: A partir de R$ 171,80

Lembre-se então que os valores podem variar de região para região ou dependendo de quando você leu esse guia. Agora que você já entendeu como escolher liquidificador, com certeza sua compra será mais certeira. Veja enfim as informações, compare as funções e escolha o seu.