Como esteve o CDI em janeiro de 2022? Entenda o que é o termo

Certidão de Depósito Interbancário é o famoso CDI. Ele nada mais é do que uma operação que ocorre entre todos os bancos. De forma a ajustar o caixa no fim de cada dia, os bancos movimentam quantias entre si para balancear as movimentações e quantias. Isso ocorre como um empréstimo entre as instituições. A taxa de juros sobre essas movimentações é o CDI. Mas, e como esteve o CDI em janeiro de 2022? Saiba neste domingo, 20 de fevereiro, com o Notícias Concurso.

Como esteve o CDI em janeiro de 2022? Saiba mais a respeito

O CDI também é aproximado à Selic, que é a taxa de juros mais básica do sistema econômico brasileiro. Mas, como essas ações que ocorrem entre os bancos podem afetar a vida do investidor médio? Pois, saiba que nenhuma ação no mercado financeiro é isolada. Entender como esteve o CDI em janeiro de 2022 e os valores das taxas aplicadas, pode nortear suas ações futuras em relação ao dinheiro.

Como o ano começou no que diz respeito ao CDI

O indicativo é de alta para o CDI em janeiro, visto que a Selic está em constante alta (pela 8° vez consecutiva) na intenção de barrar o crescimento da inflação. Mas, e qual a relação entre essas duas coisas, Selic e CDI? A Selic é o parâmetro básico de juros, é ela que ajuda a definir os rumos e tendências das outras tarifas.

Traduzindo, alta da Selic imputa alta do CDI, queda da Selic leva à queda do CDI. Os especialistas estão com expectativas de alta nas taxas de maneira a tentar segurar a crescente inflação. Não podemos confundir as duas, portanto. A taxa do CDI é atualizada diariamente, enquanto a Selic varia a cada 45 dias.

Não é possível investir diretamente no CDI. O que pode ser feito é investir em ações que tenham uma inter-relação com ele, como é o caso de títulos de renda física. Muitas pessoas confundem o CDB com o CDI. O primeiro é passível de investimento direto, ou seja, você tem a possibilidade de comprá-lo. Já o segundo é algo que se aplica somente a bancos.

Entre os investimentos que acabam sendo afetados mais fortemente pelo CDI estão o CDB, LC, LCI e LCA. Ou seja, a quantia que o CDI render em um ano, fará com que as ações vinculadas a ele gerem a mesma quantia em porcentagem. Agora que você já sabe como o CDI esteve em janeiro de 2022 sabe o que esperar de seus investimentos ao longo dos próximos meses.