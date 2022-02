Como estudar História para o ENEM: 4 dicas

Como estudar História para o ENEM: confira 4 dicas

A disciplina de história está presente nas mais variadas provas do país. Dentre essas, podemos dar um destaque especial para a prova do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Acertar as questões de história da prova do ENEM pode potencializar a sua nota final. Assim, é fundamental que você domine as estratégias corretas para enfrentar a prova de história do ENEM.

Vamos conferir, assim, 4 dicas sobre como estudar história para o ENEM. Descubra como você pode turbinar a sua preparação!

Organize os acontecimentos

Como sabemos, a disciplina de história é apresentada para os alunos ao longo de suas vidas escolares como uma linha do tempo em que diversos eventos aconteceram: e na prova do ENEM não é diferente.

Busque sempre organizar os acontecimentos históricos em uma espécie de linha do tempo imaginária. Ainda, você pode também tentar organizar de uma forma que for mais fácil para você, criando relações através de diversos elementos (como músicas ou frases, por exemplo).

Todas essas estratégias a responder as questões de história do ENEM que podem, por exemplo, relacionar eventos de diferentes períodos históricos.

Separe os temas

Organize o seu estudo: separe o estudo dos diferentes tópicos da matéria de história.

A principal divisão deve ser entre os tópicos de história do Brasil e de história geral. Depois disso, você pode utilizar sub-categorias que irão te ajudar a direcionar os seus estudos. Isso porque, com as categorias em mãos, você irá conseguir visualizar melhor e focar, por exemplo, nos temas mais recorrentes na prova de história do ENEM.

Leia comentários sobre as questões

Ler (e ENTENDER) a resolução de exercícios de história da prova do ENEM é fundamental para que você possa compreender o processo de resolução da questão e o que a banca esperava que o candidato fizesse para chegar até a resposta.

Ainda, lembre-se de que ler e entender os comentários sobre as questões também é uma forma de estudar.

Resolva listas de exercícios

Quanto mais você treinar, mais fácil será resolver as questões no dia da prova!

Resolva listas de questões de história que estiveram presentes em edições passadas da prova do ENEM. Resolva cada exercício como se você estivesse no seu dia de prova: preste atenção em cada elemento da questão, incluindo os textos que costumam aparecer junto com os enunciados.