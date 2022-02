Afinal, é possível fazer um chá que emagrece? Existe mesmo alguma forma de emagrecer com o chá? Muitas pessoas se perguntam isso e não confiam tanto assim no potencial dessas ervas, mas, sim, é muito possível você fazer um chá que te ajuda a emagrecer. Quer saber como? Hoje, iremos te dar todas as dicas incríveis sobre o assunto para você preparar o seu chá. Confira.

Saiba mais sobre como fazer chá que emagrece

Tomar chá é um hábito que veio inicialmente da Ásia, mas que se espalhou por todo o planeta desde quando foi descoberto que ele pode trazer inúmeros benefícios para a saúde do corpo humano e, até mesmo, ajudar a emagrecer.

Essa simples aguinha quente com um pouco de ervas filtrada serve para ajudar muitas coisas de nosso organismo, seja para regular o intestino, melhorar o congestionamento nasal, além de também ajudar no lado externo, podendo agir de forma relaxante em todos os nossos músculos e, até mesmo, como um calmante para nos ajudar a ter noites melhores de sono. Chega até a ser difícil de acreditar que esse é um remédio natural e cheio de benefícios. Você mesmo pode preparar em casa e, felizmente, não é algo caro no mercado.

Mas, o ponto hoje é sobre o chá que emagrece. Sim, é possível você emagrecer com a ajuda de um chá, no entanto, você não vai viver somente do chá. É preciso investir em outros tipos de rotina, fazendo atividades físicas, por exemplo, e realizando uma mudança de alimentação.

Saiba como fazer chá que emagrece

Confira agora, logo abaixo, algumas dicas de como fazer chá que emagrece para você incluir no seu dia a dia e, também, na sua nova rotina cheia de hábitos alimentares de diferentes e prática de atividades físicas bem saudáveis.

Faça chá verde

O seu poder, que auxilia na hora do emagrecimento, é dado justamente pelas propriedades que possui e que aceleram o metabolismo. O seu gosto amargo e presente não é nada comparado aos benefícios que ele pode trazer, te ajudando a gastar mais energia muito mais facilmente, tanto que fica esquecido a longo prazo, às vezes até fazendo seu paladar se acostumar.

O chá verde é encontrado de diversas formas no mercado e, às vezes, até industrializado. Porém, ele já pronto não é tão eficaz quanto as formas mais naturais. O chá verde industrializado é mais voltado para aquelas pessoas que curtem o gosto e não que querem emagrecer.

Para preparar o seu chá verde, você só precisa esquentar um pouco de água em uma chaleira e acrescentar as ervas ou colocar o sachê dentro da xícara. Então abafe a mistura por uns minutos e, se preciso, coe, ou apenas remova o sachê.

Faça chá matcha

O matcha é o chá queridinho das mulheres asiáticas, pois possuem propriedades que aceleram o metabolismo, além de retardar o envelhecimento da pele com uma ação antioxidante. Esse chá também possui uma alta concentração de aminoácidos, que são essenciais para a manutenção dos músculos, agindo como um relaxante muscular, ideal para quem faz muitas atividades físicas.

Se você quer emagrecer com o chá matcha, você vai ter dois benefícios em um! Ele vai te ajudar a relaxar nas suas atividades físicas e também vai acelerar o seu metabolismo, que vai ajudar a queimar calorias e, consequentemente, te fazer perder peso.

Para preparar esse chá, você tem que ficar ciente que ele só existe na forma de pó. A medida ideal é uma colher de matcha para cada 100ml de água. Comece fervendo a água e, assim que ela alcançar a fervura, despeje o conteúdo em um copo ou uma xícara. Depois, acrescente o pó de matcha e misture até dissolver por completo. Não precisa coar, pois o pó se dissolve na água.

Faça chá preto

Esse tipo de chá é um dos mais conhecidos e mais acessíveis aqui no Brasil. Com um sabor um pouco mais forte que os demais, ele é capaz de fornecer basicamente os mesmos benefícios que os outros chás, acelerando o metabolismo da mesma forma, graças ao nível de cafeína. Além disso, se você consumir da forma adequada, esse chá pode diminuir o seu cansaço e fadiga.

Ele pode ser encontrado na forma de erva ou em sachê. Para preparar é super simples também, assim como os outros. Basta você ferver uma água na chaleira e despejar ela quente na xícara. Em seguida, você coloca a quantidade de ervas ou próprio sachê dentro da água. Caso tenha feito com as ervas, vai ser ideal você abafar a mistura por alguns minutos antes de coar e consumir.