Você sabe como fazer horta suspensa com garrafa pet? Se você tem pouco espaço em casa, então pode aproveitar as nossas dicas para fazer essa horta com facilidade. Ter aqueles temperos frescos para utilizar como quiser é muito bacana, portanto, vale a pena aprender. Confira hoje, 20 de fevereiro, as nossas dicas incríveis.

Como fazer horta suspensa com garrafa pet

Primeiramente, os produtos orgânicos estão ganhando cada vez mais espaço na mesa e no gosto dos brasileiros! Mais e mais pessoas se preocupam em não ingerir os agrotóxicos usados no cultivo dos alimentos.

Se você é uma dessas pessoas, vem com a gente pois hoje trazemos um passo a passo para fazer uma horta suspensa com garrafa pet!

Garrafas PET

Você sabia que uma garrafa pet jogada na natureza pode demorar mais de 400 anos para decompor?

Utilizada para embalar praticamente todo tipo de líquido e remédios, a garrafa PET é muito utilizada em todo mundo.

Dois químicos ingleses desenvolveram o PET que é a sigla para Polietileno Tereftalato e a intenção inicial dos químicos era o uso na indústria têxtil em 1941. Décadas depois, por volta dos anos de 1970 começou a ser usado para embalagens e assim é até nossos dias atuais.

Descartar de forma correta as garrafas PET ou reutilizá-las é uma excelente forma de ajudar na preservação do planeta!

Então, fazer hortas em garrafas PET é unir duas ações do bem: ajudar o planeta e comer melhor!

Hortas caseiras em Garrafa PET

Antigamente apenas quem tinha espaço no quintal plantava uma horta. Com as garrafas PET esta limitação acabou. Uma horta em garrafa PET é ideal para quem tem pouco espaço em casa e pode ser feita inclusive para quem mora em apartamento.

Tipos de hortas em garrafas PET

Horta no muro – faça um corte na extremidade superior da garrafa, feito este corte fure as bordas em 4 lugares espaçados entre si (por estes furos você terá que passar barbantes ou sisal fino, formando alças para pendurar). Coloque a terra e a semente do que for plantar. Lembre-se de fazer furos na parte inferior para escoar o excesso de água quando molhar a sua planta. Com a ajuda de pregos pendure as garrafas já plantadas no muro. Desta forma você terá uma horta suspensa, mas com as garrafas não interligadas.

Confira como fazer uma horta suspensa com as garrafas interligadas.

Materiais necessários

Garrafas PET vazias e limpas, de dois litros. Use garrafas da mesma cor para dar um efeito bonito! Garrafas com diversas cores pode poluir o visual de sua horta!

Cordas – do tipo utilizado para fazer varal de roupas;

Tesoura;

Barbante ou arame;

Sementes ou mudas de planta e terra;

Uma placa de madeira para prender as garrafas suspensas.

Inicialmente, na parte frontal da garrafa faça um corte retangular. É por esta cavidade que você vai colocar a terra e a muda ou semente da planta. Antes do plantio com a garrafa ainda vazia faça furos pequenos paralelos ao corte feito.

Para fazer esses furos você pode esquentar a ponta de um prego ou agulha grossa e introduzir ainda quente na garrafa. Os furos ficaram com um tamanho ideal.

Faça dois furos mais grossos na extremidade da garrafa, por eles você vai passar a corda de varal. Passe a corda e dê um nó, garantindo que a garrafa tenha sustentação (lembre-se de que elas irão ficar penduradas).

Repita o procedimento descrito aqui com cada garrafa: corte retangular, furinhos em baixo, furos maiores nas extremidades, passar a corda, dá um nó na corda. Faça isso com umas 4 garrafas formando uma espécie de “escada” onde as garrafas são os degraus. Deixe um espaço entre elas e um pedaço da corda para fixar na placa de madeira.

Por fim, agora é a hora do plantio: coloque terra e a muda ou semente que escolheu plantar e depois de feita o plantio prenda na placa de madeira que já deve estar fixa no local escolhido.

Outras opções

Para você que quer ter ideias de como organizar a sua horta suspensa com garrafa pet, então veja algumas ideias:

Primeiramente, prender as garrafas nas grades de portão de ferro;

usar paletes e prender as garrafas entre as madeiras;

Por fim, usar as garrafas verticalmente, fazer um corte mais oval para plantar e pendurar as garrafas pela extremidade onde fica a tampa.

O que plantar?

São várias as possibilidades, mas antes de plantar verifique a raiz das plantas. Isso pois algumas raízes precisam de solo mais profundo, sendo assim, o ideal é plantar alface, cebolinha, salsa, alecrim, espinafre, rabanete, pepino e manjericão dentre outros e pode apostar também em morangos.

Invista nas hortas e tenha ingredientes saudáveis sempre em mãos!