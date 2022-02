Você sabe como fazer limpeza no forno de maneira adequada? Existem vários tipos de fornos que demandam formas de limpeza diferentes. Portanto, nada mais justo do que entender como realizar essa higienização adequada. Sendo assim, hoje, 23 de fevereiro, te passaremos dicas incríveis para não errar nessa hora.

Aprenda como fazer limpeza no forno

Quem tem o costume de cozinhar e limpar a casa sabe que nem sempre é fácil manter tudo organizado e, ainda, fazer a limpeza do forno e fogão. Muitas vezes, a limpeza do forno acaba sendo esquecida, já que ele está mais “escondido”, mas, não deve ser deixado de lado! Confira neste artigo as melhores formas de fazer a limpeza do forno. Algumas misturinhas são ótimas para a limpeza dos fornos e, além disso, ajudam com a remoção da gordura que, muitas vezes, acaba ficando incrustada.

Retire as grades

Comece a limpeza retirando as grades e qualquer outro objeto removível e faça a limpeza. Você pode usar detergente e uma bucha para limpar. Se a gordura estiver muito incrustada, uma opção é fazer o uso de água quente para a limpeza.

Limpeza do forno autolimpante

O forno autolimpante tem uma limpeza muito simples! Basta fechar o forno e se certificar de que a trava de segurança está presa para, assim, iniciar a função autolimpante. Antes do tempo de limpeza não abra o forno. Essa função pode ter uma duração de até 6h de limpeza. Quando a limpeza acabar, retire as cinzas que caíram e, para aquelas que não caíram, passe um pano úmido e tire todos os vestígios.

Limpeza do forno tradicional

Para a limpeza do forno tradicional, certifique-se de que ele esteja totalmente desligado da tomada, juntamente com a saída de gás. Retire as grelhas para começar a limpeza.

Retire qualquer vestígio de comida que tenha caído no forno, mas não raspe a superfície para que não risque ou danifique seu forno. Com o lado macio da esponja, comece a limpeza com água e detergente.

Para os locais mais afetados, use uma misturinha de vinagre e bicarbonato de sódio para limpar. Borrife em todo o forno e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, tire o excesso com a ajuda de uma esponja. A dica para saber se já está limpo é observar se não há manchas ou se a superfície está gordurosa.

Na parte do vidro, você pode usar vinagre ou detergente, use a esponja pelo lado macio e vá esfregando. Deixe os produtos agirem por alguns minutos e repita quantas vezes forem necessárias até que toda a gordura saia.

Não deixe a limpeza para depois!

A maior dica para quem quer uma limpeza efetiva é fazer a limpeza sempre, para que a sujeira não acumule. Sempre que, por exemplo, vir que o forno acabou sujando durante uma refeição, tente limpar e não deixe que a sujeira fique muito tempo lá.

Use uma espátula para remover os pedaços queimados de gordura e comida que estavam dentro do forno e, para finalizar, passe um pano molhado em uma solução com água e vinagre.

Você cozinhou algo no forno e percebeu que respingou ou vazou para fora da forma? Limpe imediatamente! Para evitar queimaduras, use luvas para proteger as mãos. Se achar mais seguro, espere o forno esfriar e passe uma esponja de leve sobre a grelha ou o próprio forno.

Para respingos na porta do forno, é possível esperar esfriar. Sendo assim, passe um pano com água e detergente e, para finalizar, passe outro com água e vinagre.

Monte um cronograma de limpeza

Monte um cronograma de limpeza para manter limpezas esporádicas e não deixe a limpeza acumular demais. Faça a limpeza do forno pelo menos uma vez por semana e já faça uma limpeza mais grossa removendo por completo a gordura uma vez por mês.

Quando for cozinhar algo que pode espirrar gordura, proteja os alimentos com papel alumínio que pode ser levado ao forno e que, além de garantir o cozimento dos alimentos, ainda ajuda com a limpeza.

Tome cuidado, também, com a quantidade de óleo usado na comida, pois, além de fazer mal para sua saúde, pode sujar ainda mais seu forno respingando gordura. Quanto menos óleo você usar, menores são as chances de sujeira.

Preste atenção com o tamanho das travessas, por exemplo, quando for fazer um bolo ou assar alguma coisa. Pode ser que alguma parte do alimento fique para fora, causando mais sujeira no forno.

Agora você já sabe como limpar seu forno, seja ele elétrico ou parte do fogão! O principal é prestar atenção ao material que é feito e verificar se possui a função autolimpante.

Além disso, a limpeza semanal e alguns cuidados básicos ajudam a evitar as sujeiras mais pesadas e facilitam na hora de manter o forno limpo. Então, não deixe de seguir essas dicas!