Por mais estranho que seja, é necessário ter em mente que fazer mudas de orquídeas não é algo fácil. Mas não se desespere, pois tudo tem um jeito de se resolver. Vamos falar de cada um deles aqui com dicas incríveis. As orquídeas são plantas caras, e isso se deve principalmente à dificuldade em tirar mudas, fora o fato de que a germanização da semente é ainda mais complicada que as mudas. Por isso, hoje, dia 26 de fevereiro, saiba como fazer mudas de orquídea.

Aprenda como fazer mudas de orquídea

Para saber como fazer mudas de orquídea, é preciso observar como a planta se transforma e cresce, existem duas formas. São as seguintes: monopodial, que cresce de forma vertical, enquanto que se tem simpodial, que é o contrário, cresce de forma horizontal. E se puder escolher, prefira aquelas que crescem na forma horizontal. Dessa forma é mais fácil para conseguir as suas desejadas mudas.

Orquídea Vertical

Elas têm como característica a presença de um caule alongado, e sempre tem uma única planta por vaso. Esse tipo de orquídea tem um processo mais complicado, por conta da longa espera. Para que possa ser feita uma muda, é necessário que um novo broto nasça. Assim, você deve fazer o transplante quando atingir no mínimo de 20 cm de altura. Mas perceba as raízes, porque devem ter pelo menos 3 cm de comprimento para que a orquídea possa nascer em outro lugar.

Orquídea Horizontal

Geralmente é recomendável usá-las para tirar muda, porque é possível usar o método rizoma para retirar a muda. E é um processo muito simples, que tem mais garantias e que pode realmente funcionar. Mas deve ficar atento, porque é necessário que a orquídea já tenha passado pelo processo de floração, e que, também, contenha no mínimo 6 caules. E veja bem, o rizoma, nada mais é do que parte da planta.

E você deve o cortar no momento que os brotos tenham começado a crescer. Para começar, você deve ter muita delicadeza ao retirar a planta de dentro do vaso, além de tomar cuidado na limpeza das raízes para não quebrá-las.

E, se possível, tente retirar as raízes que estão velhas e secas, junto com todo o substrato antigo. Para isso, você deve lavar na água corrente e, depois, com uma faca esterilizada, para não infectar a planta, começar a cortar os rizomas que tenham por volta de três bulbos/caules cada um. Depois é só plantar cada um num vaso.

Orquídeas Pelo Caule

Também é possível usar o caule para fazer uma nova orquídea, mas para isso conseguir funcionar, o caule tem que ter raízes já formadas. Assim, você só precisa cortar o caule com uma faca esterilizada. Então, transplante para um novo vaso, que tenha a terra necessária para orquídea e um adubo pronto.

Não esqueça de colocar junto com pedras ou carvão para que a água possa escorrer. Isso impede que as raízes apodreçam, e, se por acaso o caule não conseguir ficar em pé, você pode pegar uma pequena vareta e colocar ela rente ao furo para poder amarrar a orquídea nela. E, logo depois, só tem que cuidar dela como se fosse uma orquídea normal.

Cuidados após a muda

A trate como se fosse uma planta adulta, mas preste atenção na espécie que você quer fazer muda. Apesar de poder ser usado o mesmo processo dito acima, os cuidados após-feita as mudas são diferentes. Afinal, cada espécie se comporta diferente, então, só faça o possível para tratá-las como a orquídea adulta, que é de onde ela veio. Não esqueça dos cuidados básicos de cada orquídea também, como a rega, adubação e a pouca luz. Ela é como se fosse um bebê, então, faça o possível para prestar mais atenção nelas, pois elas podem demandar um cuidado maior.

E aí conseguiu?

Realmente esperamos que você tenha conseguido fazer uma muda com sucesso. Depois dessas dicas, deve ter sido muito mais fácil fazer isso. Mas não se apavore se acabar não dando certo na primeira vez, afinal, é errando que se aprende.

Então, tenha persistência e vá tentando qualquer um dos métodos ditos acima. Assim, descubra qual deles se adequa à sua necessidade e da sua planta.