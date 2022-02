Wordle é um jogo de palavras popular no qual os jogadores tentam adivinhar a palavra do dia. Um desafio diário de palavras é oferecido aqui, que é atualizado no final de cada dia. Você recebe seis palpites para adivinhar a palavra correta. O jogo ganhou popularidade, e muitas pessoas querem fazer seus próprios […]

O post Como fazer seu próprio quebra-cabeça Wordle em 2022 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks