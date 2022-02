Wordle é um jogo de quebra-cabeça baseado em texto no qual os jogadores devem adivinhar o desafio diário de palavras. Você tem seis chances de adivinhar a palavra de cinco letras. Agora que o Wordle já existe há algum tempo, usuários em todo o mundo criaram suas próprias versões do jogo que adicionam novas funcionalidades. Algumas versões do Wordle possuem recursos, como o […]

O post Como jogar Wordle em planilhas do Excel apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks