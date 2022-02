Quer aprender como limpar jaqueta de couro? Essa peça de vestuário causa muitas dúvidas quanto à sua limpeza, já que nem sempre se pode utilizar água e sabão para essa tarefa. Sendo assim, hoje, 21 de fevereiro, iremos te dar dicas incríveis para realizar esse procedimento.

Saiba como limpar jaqueta de couro

Quem tem o costume de usar jaqueta de couro, sabe que nem sempre é fácil manter ela limpinha. Por conta disso, por não ser possível colocá-la na máquina, muitas pessoas ficam com dúvida em relação a como deixar ela higienizada sem muitas complicações. Confira nesse artigo como limpar jaqueta de couro da forma correta e simples!

Quando bem cuidadas, as peças de couro são ótimas para ter no guarda-roupa. Elas são estilosas e podem ser usadas em várias combinações diferentes. As jaquetas de couro, além disso, também durara uma vida toda! A peça não pode ir à máquina e não pode ser mergulhada na água ou fazer o uso de sabão para a limpeza!

Comece retirando a poeira

Como a jaqueta de couro é mais usada em dias de frio, pode acontecer de ficar um bom tempo parada no armário e pegar pó. A primeira dica, se esse for seu caso então, é usar um pano levemente umedecido com água para retirar a poeira.

Se for preciso, utilize uma escova de dentes para remover a sujeira incrustada. Mas, tome cuidado com os movimentos para não riscar a jaqueta!

Como tirar as manchas da jaqueta

Se a jaqueta tiver pequenas manchas mais resistentes, você pode fazer uma solução de água e sabão líquido especializado para couros ou, ainda, sabão neutro/natural. Utilize o sabão líquido de glicerina e o sabão de coco, que não danificam e nem mancham o material.

Umedeça um pano limpo na solução e passe delicadamente ao longo de toda a superfície da jaqueta, sem esfregar com força ou “raspar” o tecido. Para fazer a limpeza da parte interna da jaqueta, basta fazer o mesmo processo da parte externa.

Como fazer a jaqueta secar

Depois de seguir todas as dicas para fazer a limpeza de forma correta, chegou a hora de secar a jaqueta e, para esse tópico, não há muito segredo! Basta pendurar a jaqueta em um cabide e deixar com que ela seque naturalmente. Deixe-a secar em locais bem arejados, mas que não tenham exposição ao sol.

E a jaqueta de couro sintético?

Use a máquina de lavar para fazer a limpeza da jaqueta de couro sintético. Basta colocar a máquina em ciclo suave para limpar ou, se for o caso, o ciclo para roupas delicadas. Vai depender da sua máquina.

Mesmo assim, a lavagem na máquina, mesmo que autorizada, pode diminuir a vida útil da jaqueta. Tenha em mente que você precisa ter cuidado na hora de realizar essa higienização.

E para a limpeza da jaqueta mofada?

Depois de algum tempo guardadas, é comum que nossas peças de roupa apresentem algum tipo de mofo. Mas, fique tranquilo, é possível sim remover o mofo sem grandes dificuldades!

Antes de fazer a limpeza e tentar retirar o mofo, é interessante que um pequeno teste em uma parte pequena seja feito. Aplique o produto em uma parte mais escondida da roupa, para ver a forma que a jaqueta irá reagir.

Aplique algumas gotas de sabão líquido nas manchas mais intensas da jaqueta e, além disso, dê ênfase aos locais mofados. Deixe um pouco de molho e, se mesmo assim a mancha não sair, use o sabão com água e esfregue com um pano macio e molhado até sair por completo o mofo. Você pode, também, diluir um pouco de álcool e, com um pano líquido, espalhar sobre a mancha do mofo.

Você também pode usar vinagre de maçã ou de alho para a limpeza e remoção do mofo. Também é possível umedecer um pano e aplicar sobre o sabão de coco e prosseguir com a limpeza.

Dicas para hidratar a jaqueta

Além da limpeza, a hidratação é necessária também e faz toda a diferença para deixar a jaqueta ainda mais bonita e evitar que ela estrague com o tempo. Depois de algum período guardada no armário, a jaqueta pode começar a ressecar e rachar, por isso é tão importante hidratar ela bem.

Hidrate o couro de 3 a 4 vezes por ano para deixá-lo renovado. Aplique vaselina em toda superfície externa da peça e pendure no cabide. Deixe agir por 30 minutos na sombra e passe um pano limpo e seco para remover o excesso.