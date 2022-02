Se você tem dúvidas sobre como limpar o box do banheiro da melhor forma possível, então precisa conferir todas as nossas dicas incríveis! Veja hoje as melhores maneiras de deixar o seu blindex e azulejos em perfeito estado e sem manchas.

Aprenda como limpar o box do banheiro

Fazer a limpeza de casa nem sempre é uma tarefa fácil, pois, com a correria do dia a dia, as tarefas vão se acumulando e ficando uma por cima da outra. Além disso, muitas vezes fica difícil encontrar tempo para encaixar a limpeza e, nas vezes em que você consegue uma brechinha, está muito cansada para a faxina de forma correta. Foi pensando nisso que separamos algumas dicas para a limpeza do box do banheiro! Chega de esfregar o box e nunca ter resultados efetivos. Leia esse artigo e tenha as melhores dicas para a limpeza do box do banheiro.

Devido às questões de higiene, a região do banheiro é uma das que mais precisa estar constantemente limpa, portanto, a primeira dica não só para limpar o box do banheiro como para limpar a casa toda é: Não deixe a sujeira acumular! Quanto mais você demora para fazer a limpeza daquele ambiente, mais difícil será lá na frente. Com o box não é diferente, pois quanto mais tempo você demora para fazer a limpeza dele, mais infestado de gordura ele ficará.

Como o box pode sujar tanto?

Com certeza você já deve ter reparado que o box acumula muita sujeira. Isso se deve ao fato de que, com o passar dos dias, os resíduos dos produtos que usamos em nosso dia a dia vão sendo acumulados no box. Sendo assim, se ele não for limpo com frequência, eles vão impregnando cada vez mais e ficando difícil de sair.

Tenha uma rotina de limpeza

Limpeza também é organização, por isso, tenha uma rotina de limpeza e estabeleça metas para limpar um ambiente de cada vez, se dedicando um pouco em cada canto para manter tudo limpo. Manter uma rotina de limpeza te ajuda a sempre ter os ambientes, pelo menos, organizados para que a limpeza seja ainda mais fácil.

Tarefas como retirar o lixo, limpar vasos e pias e jogar um pouco de água sanitária nos vasos e ralos podem ser feitas todos os dias, assim não será necessário limpar demais nos dias de faxina. Já tarefas que envolvem águas e esponjas podem ser feitas uma vez a cada semana, dessa forma, durante o resto dos dias você só precisará manter a organização.

Em casos mais extremos como, por exemplo, aqueles dias em que a agenda do serviço está muito cheia, considere, de repente, contratar alguém para fazer a limpeza da sua casa pelo menos uma ou duas vezes no mês, para que a sujeira não acumule. Limpeza não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde e higiene, que deve ser levada a sério.

Como fazer a limpeza do box

Primeiramente, antes mesmo de começar a limpeza, verifique qual o seu tipo de box e quais produtos podem ou não ser usados. Tome cuidado para não manchar o box e, sempre que for esfregar, tente usar o lado macio da esponja para evitar riscos também.

Comece a limpeza misturando um pouco de água com detergente neutro e, com a ajuda de uma esponja, vá tirando todo o excesso de sujeira. Você pode usar, também, água quente para a limpeza do box, pois ela ajuda a derreter a gordura, tirando a sujeira que está lá a muito tempo.

Bicarbonato

O bicarbonato de sódio também é ótimo para a limpeza do box! Basta misturar água morna, 2 colheres de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de sabão e uma colher de sopa de álcool para limpeza. Misture todos os ingredientes e aplique no box com a ajuda de uma esponja.

Vinagre

O vinagre branco é outro grande aliado caseiro para a limpeza, isso porque ele ajuda a desinfetar superfícies. Assim como os outros ingredientes, basta misturar com água e aplicar no box, limpando normalmente.

Bombril

Uma dica que muitos têm medo de que vá riscar o box, mas realmente funciona e não risca, é usar o bombril. Com o box e bombril totalmente secos, vá esfregando gentilmente e com movimentos circulares a palha de aço no box. Você vai perceber que a gordura vai ficar totalmente no bombril e vai ser removida por completo. Após esfregar, faça a limpeza com seus produtos de rotina.

Para finalizar, não se esqueça de secar muito bem o box. Pode dar trabalho, mas use um pano de qualidade e seu trabalho será facilitado! Panos de microfibra e novos são ótimos para secar o box de forma eficaz sem riscar a superfície.