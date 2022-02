Como limpar rejunte facilmente – Notícias Concursos

Você sabe como limpar rejunte facilmente? Utilizado para dar acabamento a pisos e revestimentos, o rejunte finaliza, elimina imperfeições, e une as cerâmicas. Entretanto, mesmo aplicando por completo, o rejunte não preenche todo o espaço do vão entre um piso e outro, é aquela pequena brecha, com o tempo se torna depósito de poeira e sujidade. Quer aprender a acabar com o aspecto encardido do seu rejunte? Confira então hoje, 18 de fevereiro, nossas dicas incríveis sobre o tema.

Porque o rejunte está encardido?

Primeiramente, pela disposição física dele, ao ser aplicado, o rejunte é pressionado para penetrar e abaular abaixo da peça de cerâmica, conferindo então mais delicadeza no acabamento.

Este vão, acumula sujeiras, se for piso, resíduos vindo dos calçados, do chão de um modo geral, se for de revestimento, gorduras de alimentos, do corpo, e da ação do tempo.

O ato de limpar, passar pano em movimentos de vai e vem com produtos não específicos para a área colaboram então para fixação da sujeira.

Sendo assim, se torna de extrema importância manter uma rotina de limpeza que se estenda de forma semanal, para evitar esses acúmulos de maneira muito intensa.

E quando o rejunte está se desfazendo?

Neste caso, o ideal é removê-lo completamente, com a ajuda de uma faca ou uma espátula. limpar os vãos, e iniciar a aplicação de um novo rejunte.

Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado fica ótimo e garante assim uma melhor aparência de sua casa.

Como limpar o rejunte encardido?

Quando o rejunte é novo, não apresenta danos tão graves a sua cor, a limpeza pode ser feita superficialmente com vinagre branco:

Primeiramente, aplique o vinagre branco nos rejuntes;

Esfregue com uma escova de dentes velha ou uma escovinha estreita;

Deixe agir por 5 minutos;

Enfim, passe o pano úmido pelo menos 2 vezes para retirar todo o vinagre.

Se o rejunte já tiver uma certa idade, apresentar manchas mais escuras, com aspecto de embolorado, daí a misturinha tem que ser mais potente.

Sendo assim, para esta mistura, acrescente em um borrifador:

Água até a metade;

Detergente de coco;

Vinagre branco;

2 colheres de bicarbonato.

Aplique então a misturinha nos rejuntes, aguarde 10 minutos, esfregue com uma escova macia, passe o pano úmido na sequência, ou enxágue com água corrente.

E quando o rejunte é branco?

Nesse caso deve-se limpar com mais frequência, a fim de não deixar de encardir. Esta limpeza um pouco mais frequente, deve ser feita com água morna e bicarbonato de sódio, na proporção de 1 litro de água para 2 colheres de bicarbonato.

Siga o mesmo modo de aplicação.

Bicarbonato e limão

Esta receita caseira também funciona bastante.

Você vai precisar de:

1 limão grande;

2 colheres de bicarbonato;

1 frasco.

Misture até formar uma pastinha, aplique no rejunte e aguarde fazer efeito. Depois limpe normalmente. Além disso, você pode substituir o limão por vinagre ou por água oxigenada.

Pasta de dente

Não, a pasta de dente não limpa o rejunte. Mas ela pode camuflar aquela sujeirinha indesejada em rejuntes claros até o momento oportuno para que a limpeza seja feita.

Não há segredo, é só aplicar uma quantidade suficiente para cobrir a mancha indesejada. Dependendo da mancha talvez seja necessário mais que uma demão, após secar.

Produtos industrializados específico para este tipo de limpeza

Hoje no mercado, há diversas marcas que prometem como limpar o rejunte facilmente. Mas nem todas são eficazes, e nem compatível com o piso.

Sempre que for realizar testes com este tipo de produto, busque por espaços pouco visíveis, embaixo ou atrás de móveis, para que se aconteça de manchar, não ficar tão exposto.

Composição dos industrializados

A maioria dos produtos identificados como limpar cerâmica, limpa rejunte ou limpa pedra, possuem sua composição, ácido sulfônico e ácido clorídrico. Produtos capazes de produzir toxicidades ao organismo, se por algum descuido for ingerido, inalado ou cair na pele.

Todo cuidado é pouco para usá-los, mas no geral, os resultados também são muito bons.

Como usa-los

A maioria vem com um esquema de diluição no rótulo ou na bula. Importante que esta medida seja respeitada para não haver risco de super dosagem e intoxicar quem for aplicar.

A aplicação deve ser feita utilizando luvas e calçados fechados, em ambientes abertos, com circulação de ar, para evitar problemas. Além disso, siga as instruções de aplicação da embalagem.

Esperamos que com estas dicas de como limpar rejunte, você consiga manter seu rejunte novo limpo por mais tempo. E se tiver que faxinar rejuntes encardidos, é um fato que essa tarefa se torne mais fácil e prática com estas receitas e dicas.