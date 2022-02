Existem algumas ações importantes que devem ser colocadas em prática para não afastar grandes talentos da empresa. Afinal, durante as entrevistas de emprego, é preciso ter uma atenção redobrada no candidato.

Saber tratá-lo adequadamente, escutá-lo, ser gentil e outras ações são peças-chave para “fisgar” os melhores talentos disponíveis no mercado.

Por isso, neste conteúdo elencamos uma série de dicas que podem ser construtivas para o seu processo seletivo. Acompanhe e saiba mais.

Como não afastar grandes talentos da empresa?

Muitas ações precisam ser pensadas na hora de não afastar grandes talentos da empresa. Algumas delas podem parecer superficiais, mas, na mente do candidato, são extremamente importantes.

A seguir, listamos algumas dessas considerações que você deve ter em mente durante todo o processo seletivo da sua empresa:

1. Na entrevista de emprego, seja empático

Antes de falar ou perguntar qualquer coisa, coloque-se no lugar do candidato. Imagine que é você quem está do outro lado, esperando a oportunidade perfeita para começar em uma nova empresa, com novas metas, métodos e estratégias de trabalho.

Fazer esse exercício mental vai lhe ajudar a ser mais empático, e isso desencadeia um ambiente muito mais confortável para o candidato. Ele perceberá que não é apenas um número, mas sim, têm valor e muitas qualidades.

2. Cuidado com a escolha das perguntas

Escolha muito bem as perguntas que você vai fazer. Não é de hoje que vemos muitos recrutadores fazendo perguntas esdrúxulas, relacionadas à vida pessoal da pessoa. Por exemplo, perguntar para a mulher se ela tem filhos e usar isso como critério de contratação é um comportamento machista e errôneo.

Portanto, seja uma pessoa de mente aberta e foque no que realmente é valioso para a vaga. Nada de querer saber quantas tatuagens a pessoa tem ou se ela é hétero ou não. Olha a discriminação, hein?

3. Pratique a escuta ativa e JAMAIS julgue

Escute ativamente o que o candidato está falando. Acredite, ele perceberá quando você estiver devaneando nos seus pensamentos, sem dar a ele a devida atenção.

E se você realmente quer aprender a como não afastar grandes talentos da empresa, então lembre-se dessa premissa de escutar ativamente o outro, sem julgar.

4. Invista no engajamento dos candidatos

Cuidado para não promover um processo seletivo que seja extremamente frio e sem nenhuma proximidade com os candidatos, hein?

Mantenha-os sempre engajados para não afastar grandes talentos da empresa. Para isso, envie mensagens atualizando-os sobre processo seletivo, tire dúvidas e dê retorno àqueles que não passaram para a próxima etapa.

Esse tipo de ação é imprescindível. É uma grande falta de respeito deixar o candidato no “vácuo”.

5. Tenha uma estratégia de recrutamento coerente e estruturada

Estruture uma boa estratégia de recrutamento. Já saiba, de antemão, qual é o perfil de colaborador que você procura. Isso poderá ajudar na hora de conquistar aquele profissional que você tem buscado.

Além disso, ter uma estrutura bem feita ajuda você a não se “perder” durante as entrevistas. Afinal, entrevistas bagunçadas e sem direcionamento tendem a afastar grandes talentos da empresa. E sabemos que o que você quer é justamente o contrário, não é mesmo? 😉