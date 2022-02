Como pagar conta da Vivo com cartão de crédito: conheça mais dessa possibilidade

Ter conhecimento de como quitar sua fatura da Vivo através do cartão de crédito é uma boa saída para não ficar sem sua linha telefônica e outros serviços. É muito comum chegar em um determinado momento do mês e se ver com a conta zerada. Por isso, neste domingo (13) saiba como pagar sua conta da Vivo com o cartão de crédito, com o Notícias Concursos.

Aprenda como pagar sua conta da Vivo com o cartão de crédito

Se seu mês não foi como você esperava, e você não teve dinheiro para quitar tudo o que devia à vista, o jeito é ir atrás de outras opções para pagar suas faturas. Por isso, muitas pessoas se questionam como pagar sua conta da Vivo com o cartão de crédito.

Pagar a conta de celular da Vivo com seu cartão de crédito é muito fácil. A instituição possibilita várias opções para que seus consumidores possam acessar essa vantagem. Os planos pós-pagos são os que mais se adaptam a essa funcionalidade, sendo debitado a quantia todo mês na conta do cliente.

Esse pagamento deve ser realizado através da plataforma da Vivo ou até mesmo do app para celular disponível tanto para Android quanto para IOS. Mas, somente os usuários dos Planos Controle têm a capacidade de fazer o pagamento da conta pelo cartão.

Quem é assinante do Vivo Fixo pode ter o pagamento realizado pelo app chamado “Meu Vivo Fixo”. Porém, nessa modalidade, não são todas as bandeiras que são aceitas. Como mencionado, as formas de pagar pelo cartão se dão através do site ou do app da Vivo.

Passo a passo

Confira o passo a passo, simples e prático de pagamento de contas com o cartão:

Para pagar a conta através do computador, entre na página “Meu vivo”. Caso já tenha cadastro no site, apenas entre com seu usuário e senha. Se não é cadastrado, será necessário criar sua conta;

Feito o cadastro você deverá ir na seção “Minhas contas” na lateral do menu;

Em seguida, selecione a opção “Pagar com o cartão” e escolha qual fatura você quer pagar, coloque os dados do cartão de crédito e finalize em “Confirmar Pagamento”.

Se você deseja realizar o procedimento pelo aplicativo, você deve ser cliente do “Meu Vivo Fixo”.

Faça o download do app de mesmo nome e realize o cadastro ou faça o login;

Após entrar no aplicativo, vá em “Contas”, “Pagar com o cartão” e escolha qual deseja pagar e vá em “ Finalizar pagamento”.

Agora que você sabe como pagar a conta da Vivo com o cartão de crédito, não deixe mais suas contas atrasarem e acumularem juros. Aproveite e funcionalidade e mantenha tudo em dia.

