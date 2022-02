Como pagar contas com o cartão de crédito? Veja quais as opções para não passar mais sufoco

Na hora do sufoco, apelamos para todas as possibilidades que não nos deixem entrar na bola de neve das dívidas. É aí que vem a dúvida: como pagar contas com o cartão de crédito? Essa ainda é uma modalidade pouco conhecida entre as pessoas, mas que pode render vantagens para quem usa. Entre os benefícios estão o acúmulo de milhas ou pontuação que podem ser trocados por produtos ou até mesmo viagens. Conheça mais na matéria deste domingo (20) do Notícias Concursos.

Portanto, veja mais: Pensando em comprar uma casa? Conheça agora o crédito imobiliário Itaú

Como pagar contas com o cartão de crédito? Um resumo sobre a funcionalidade

Como citamos, a pontuação é um dos maiores atrativos. Se você é adepto aos bancos que rendem cashback, essa modalidade ainda gerará uma graninha de volta na sua conta. Apostamos que você nunca imaginou ganhar uma quantia extra ao pagar suas contas. Pois é, tudo isso é possível ao entender como pagar contas com o cartão de crédito e começar a aplicar no dia a dia.

Para aderir, há duas formas de fazer essa operação, usando o app da instituição financeira vinculado ao cartão ou por intermédio das carteiras digitais, como PicPay ou PayPal. No caso da primeira forma, ao realizar um pagamento, basta selecionar a opção de utilizar o limite disponível no cartão. Feito isso, sua conta será creditada na sua fatura.

Assim, leia também: Como pedir o cartão Nubank pelo app: veja como obter o roxinho

Vantagens e desvantagens

Você deve sempre ver com detalhes as taxas e benefícios que seu banco fornece. Algumas instituições não oferecem pontos e milhas nessas situações e acabam por cobrar altas taxas em compensação. Isso faz com que a operação não seja muito vantajosa.

O objetivo aqui não é perder dinheiro, mas sim, aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelas instituições. No segundo caso que apresentamos, as carteiras digitais podem ser as opções mais vantajosas para pagar as contas usando o crédito. As principais são: Mercado Pago, PicPay, IQ, Recarga Pay, Iti, Ame, entre outros.

Essas empresas costumam realizar essa mesma operação com taxas mais vantajosas que as cobradas pelos bancos tradicionais. Pagar as contas dessa forma também pode ser usado em casos de emergência, onde você não tem mais nenhuma quantia na sua conta e ainda tem alguma fatura para ser paga. Os juros dos atrasos e a possibilidade de cancelamento do serviço não compensam, e você pode lançar mão dessa funcionalidade.

Tem como pagar as contas com cartão de crédito, mas requer um conhecimento básico sobre as taxas e juros, milhas e pontos no cartão. Somente assim você saberá extrair o melhor do recurso para sua vida e não arriscará se endividar com as parcelas do cartão de crédito. Pesquise bastante as condições do seu banco ou qual carteira digital você irá aderir.

Portanto, veja mais: Saiba se é possível fazer Pix com cartão de crédito: veja se a funcionalidade está ou não ativa