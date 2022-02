Como pedir o cartão Nubank pelo app: veja como obter o roxinho

O Nubank chegou para desbancar os concorrentes. Um cartão de crédito totalmente digital e livre de taxas é o sonho de muitas pessoas. As facilidades que os bancos digitais trazem para seus clientes conquistam o coração das pessoas, principalmente dos jovens. Se você quer fazer parte dessa legião de clientes, saiba mais neste domingo (13) com o Notícias Concursos, como pedir o cartão Nubank pelo app.

Quais as vantagens e desvantagens do roxinho?

Os mais jovens são os mais engajados nessa onda de bancos digitais. As pessoas mais velhas, além de não ter tanta facilidade em navegar pelo app, ficam receosas em colocar seu dinheiro em instituições novas e tão diferentes. Mas, até mesmo essa realidade tem mudado, e todo mundo está querendo saber como pedir o cartão Nubank pelo app.

Sem dúvidas, algo que conquista muito as pessoas é a facilidade dos bancos que estão inseridos no meio digital. A foto 3×4 foi substituída por uma selfie, e as inúmeras páginas de contrato foram substituídas por um simples “Li e concordo com os termos de uso”. A resolução de problemas com a conta ou com o cartão é através de um bate papo descontraído no chat.

Chega de agências cheias, de chamadas intermináveis para a central do banco, chega de demora na solicitação de um cartão de crédito e abertura de contas. A realidade mudou e as instituições financeiras que não se adaptarem, vão ficar para trás.

Como pedir o cartão Nubank pelo app

Se você já se rendeu as facilidades que eles oferecem aos clientes, saiba como pedir seu cartão agora mesmo. O que você precisará é de um celular com boa conexão à Internet. Vá até a loja de apps do seu telefone e busque pelo app Nubank. Se você preferir, a ação pode ser realizada também pelo computador.

Caso esteja utilizando um computador, vá até o site Nubank e clique em “Quero ser Nubank” que está localizado no lado superior à direita. Se estiver usando a versão para celular, deve ir na opção “Pedir convite”. Você também pode ter acesso ao cartão ao receber um convite de algum amigo que já tenha o roxinho.

As regras para solicitar um cartão de crédito da instituição são as seguintes:

Ser maior de idade;

Fornecer um e-mail válido;

Disponibilizar o CPF para o banco.

Vale ressaltar que mesmo que você não seja aprovado para ter o cartão de crédito, ainda pode ter a conta-corrente Nubank e ter direito ao cartão de débito. Agora você já sabe como pedir cartão de crédito Nubank pelo app, então, usufrua de todos os benefícios dos bancos digitais, seus produtos e serviços financeiros.

