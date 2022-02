Os iPhones sempre faltou quando se trata de personalização. Você não pode personalizar dispositivos iOS como pode personalizar dispositivos Android. No entanto, o iOS 14 trouxe algumas configurações de personalização para o iPhone. Os usuários agora podem personalizar seus ícones de aplicativos no iOS 14. É algo novo também para os usuários do iPhone, como agora […]

O post Como personalizar ícones de aplicativos no iOS 14 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks