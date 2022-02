Como remover mofo de armários; veja dicas infalíveis

Afinal, como remover mofo de armários? Ou, pelo menos, prevenir o mofo de se formar dentro dos espaços fechados de casa? Essas são perguntas de muitas pessoas que não gostam de mofo de jeito nenhum e querem acabar com o que se prolifera em seus armários. Se você se encaixa em uma dessas duas categorias de pessoas e quer remover o mofo de seu armário para nunca mais ter novamente, fique atento porque hoje, 7 de fevereiro, te daremos Dicas Incríveis que vão facilitar sua vida e acabar com a dor de cabeça.

Saiba mais sobre como remover mofo de armários

Mofo é uma formação de micro organismos compostos por fungos, completamente prejudiciais à saúde, acarretando problemas respiratórios e alergias. Portanto, se você já tiver algum desses problemas, é sempre bom ficar atento para evitar esses pontos onde o fungo se localiza. Além disso tudo, ele também é um extremo incômodo para quem encontra uma proliferação dele dentro de casa.

Os lugares mais comuns de se encontrar mofo são onde possui mais umidade e em lugares abafados, sem contato frequente com o sol. Os armários são os lugares mais perigosos, onde a probabilidade de se ter mofo é muito grande porque vivem fechados.

Para evitar surpresas desagradáveis de abrir o armário e encontrar um pontinho de proliferação de mofo, podendo se espalhar até mesmo para suas roupas, é necessário seguir uma rotina simples de higiene.

Mesmo que seu dia a dia seja muito corrido, separe um tempinho para se dedicar somente aos espaços fechados de seus móveis, isso facilitará muito a sua vida e impedirá que os fungos se espalhem.

Saiba as dicas infalíveis para remover mofo de armários

Fique ligado para essas dicas infalíveis para remover mofo de armários, além de te ajudar a se prevenir para que ele nunca mais volte a aparecer. Veja as informações e aplique no seu cotidiano.

Comece com uma análise

A partir do momento que você localiza e identifica o mofo, o ideal é sempre começar o processo para removê-lo fazendo primeiramente uma análise geral, isto é, remover tudo de dentro do armário e avaliar se o mofo se espalhou para alguma das coisas que estavam dentro.

Em dispensas de cozinha, pode ser que o foco do mofo seja algum alimento estragado, então procure ver minuciosamente item por item. Já em caso do fungo se localizar em guarda-roupas, remova tudo o que está dentro e coloque em cima da cama, também fazendo uma análise nas roupas que estavam por perto do foco do mofo, pois sempre há chances dele se espalhar para o tecido, a não ser que esteja em estágio inicial.

Faça uma limpeza

Como o mofo é altamente prejudicial à saúde, independentemente de você ter problemas respiratórios ou não, o recomendado é que use luvas e uma máscara de proteção facial na hora de lidar com o fungo.

A limpeza da região é bem simples e composta apenas com dois ingredientes. Com as devidas precauções tomadas, já pode começar a preparar a solução com água e vinagre, com mesma proporção de um elemento para o outro.

Essa solução serve para superfícies e roupas, por isso que se o mofo se espalhar para os itens de dentro do armário, pode também ser usado para a remoção. Mergulhe um pano nessa mistura e passe por toda a superfície para remover o mofo. Se atente para passar também por todo o interior do armário, se possível, passe nas gavetas também.

Para a remoção completa do mofo, faça a aplicação pelo menos uma vez na semana, até que seja completamente removido. Enquanto isso, evite o uso do armário.

Outra opção de limpeza é fazer uma solução borrifadora de bicarbonato com vinagre. Prepare 250ml de vinagre com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e misture bem para fazer espuma. Aplique os jatos onde está o foco do mofo e deixe agindo por cerca de 20 minutos. Remova a mistura com um pano seco.

Ao final de todo o processo e com o fim do mofo, devolva os itens ao armário adequadamente.

Dicas para evitar mofo

Procure deixar seus armários abertos, pelo menos, alguns minutos todos os dias. Esse simples ato deixa seu móvel mais arejado e reduz as chances de haver uma proliferação de mofo no local.

Com essas dicas de limpeza de como remover mofo de armários, sua vida vai ficar muito mais fácil. Aproveite e faça aquela faxina hoje mesmo!