como saber quanto vou ganhar a partir de 2023?

O Governo Federal concluiu ainda no início desta semana a primeira leva dos pagamentos turbinados do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse dinheiro nos últimos dias. Ainda segundo a pasta, todo mundo pegou pelo menos R$ 400. É o que se sabe.

De acordo com as informações oficiais, os pagamentos turbinados do programa estão garantidos até o final deste ano. Isso quer dizer, portanto, que as pessoas que estão no Auxílio Brasil irão receber pelo menos R$ 400 por mês até o próximo mês de dezembro deste ano. Depois disso, volta a valer aquilo que o projeto paga originalmente.

Por essa lógica, já dá para saber quanto é que você vai ganhar de Auxílio Brasil a partir do próximo ano. Para fazer essa consulta, basta ir até o app oficial do programa e verificar os seus ganhos. Para a maioria das pessoas aparecem dois depósitos. Um deles é o do projeto e o outro é o do benefício complementar.

Esse adicional vai ser pago até o final deste ano. A expectativa do Governo é seguir em 2023 apenas com os pagamentos do valor original do Auxilio Brasil. Então esse vai ser o patamar de recebimentos da sua conta a partir de janeiro de 2023. Isso obviamente considerando que nada vai mudar daqui até lá.

Vamos dar um exemplo. Imagine que um cidadão recebe R$ 100 de Auxílio Brasil e mais R$ 300 de Benefício Emergencial. A partir de janeiro e 2023, ele vai passar a receber somente os R$ 100. Isso porque o complemento só tem validade até dezembro deste ano. Pelo menos é isso o que o Governo Federal definiu.

E quem recebe mais de R$ 400

De acordo com o Ministério da Cidadania, existe uma pequena parcela dos usuários que já recebem mais de R$ 400 mesmo sem o complemento. Essas pessoas não precisam receber esse adicional e por isso não estão pegando nada mais do que isso.

Para esses cidadãos, a ideia é que eles sigam recebendo em 2023, o mesmo que estão recebendo agora. Como eles não têm nenhum tipo de complemento para perder, esse público seguiria recebendo os mesmos valores.

Vale lembrar, no entanto, que ninguém está livre de um bloqueio no Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os meses ele irão realizar análises nas contas de todo mundo. Quem não obedece todas as regras pode acabar sofrendo um bloqueio.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro do ano passado. Mas naquele primeiro momento, apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família é que podiam pegar o dinheiro.

Em dezembro, o Governo aplicou as regras de uma Medida Provisória (MP). Esse documento mostrou que os repasses deveriam ser de, no mínimo, R$ 400 para todas as pessoas. É o que se sabe.

Agora em janeiro, o Auxílio Brasil chegou em sua forma mais turbinada. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de brasileiros estão recebendo pelo menos R$ 400. Essa lógica deve seguir até o final do ano