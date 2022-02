Muito semelhante ao tomate, o caqui é uma fruta, que possui vários benefícios ao corpo humano e tem um sabor adocicado e único. Se você é um dos amantes de caqui e na hora de fazer compras no mercado, feira ou hortifruti e quando chega em casa, fica com dificuldade de como saber se o caqui está bom para consumir, hoje, trouxemos dicas incríveis de como escolher a fruta.

O que o caqui traz de benefícios para a saúde

Antes de saber como escolher a fruta, vamos saber mais sobre ela. Oriundo da Ásia e bem cultivado no Brasil, o caqui é rico em diversos nutrientes que ajudar no melhor funcionamento do organismo. Fonte de fibras, rico em vitaminas A, C e também em sais minerais. Portanto, ele pode ajudar o corpo em várias áreas e auxiliar em muitos funcionamentos do corpo humano.

Aumentando a imunidade

Por ser rico em vitamina C, ele ajuda a aumentar a imunidade e com sua ação antioxidante auxilia o sistema imunitário a combater os corpos estranhos no organismo.

Ótimo aliado do combate ao estresse

Justamente por possuir ação antioxidante, ele ajuda a combater o chamado estresse oxidativo, que se dá então devido aos radicais livres.

Auxilia no funcionamento do coração

O caqui pode reduzir o risco de doenças do coração, fazendo com não se acumule placas de gordura ao redor do coração. Além disso, controla a pressão arterial e auxilia na redução do colesterol.

Melhoria no funcionamento do intestino

Por ser uma fonte de fibras, o caqui melhora o funcionamento do intestino facilitando a saída das fezes. Portanto, esse é um excelente motivo para que você consuma a fruta regularmente.

Controle da pressão arterial

Por possuir betacaroteno em sua composição, ele auxilia a deixar a pressão arterial regulada. Se você tem problemas com hipertensão, faça constantemente o consumo desse alimento para manter a pressão arterial controlada.

Dicas para descobrir se o caqui está bom

Você precisa identificar se o caqui está bom antes de consumir. Acompanhe então algumas dicas abaixo e veja quando a fruta está boa para consumo.

Firmeza

Um caqui bom para o consumo é um caqui firme. Se ele está mole demais, pode correr o risco de estar passado do ponto perfeito para comer. Então, ao comprar, procure os mais firmes, pois eles estão ótimos para o consumo.

Cor

Na maioria dos casos, o caqui está bom para consumo quando ele esta vermelho próximo a cor do tomate. Se estiver amarelado pode não estar maduro. Fique atento a esses sinais para evitar aqueles com sabor que “amarra a boca”.

Excesso de manchas dele

Fuja do caqui que estiver cheio de manchas pretas espalhadas por ele. Isso pode não ser um bom sinal.

Amou os benefícios do caqui e já sabe como escolher o certo? Veja 4 dicas de receitas para fazer com ele

Agora que você já sabe escolher o seu caqui, então é hora de saber como usar a fruta em diversos tipos de receitas. Confira a seguir.

Coloque em saladas

Se você quer uma salada tropical, utilize os vegetais de sua preferência e algumas castanhas. Separamos para você então uma receita com os seguintes ingredientes:

2 tomates;

1 abobrinha levemente cozida;

Mix de folhas;

Nozes a gosto;

1 caqui e

Queijo minhas em cubos

Pique todos os ingredientes, junte e depois tempere a gosto.

Molho vermelho de caqui doce

Para essa receita você precisará, primeiramente, de:

4 caquis maduros;

Uma cebola roxa;

Sal a gosto;

Coentro a gosto;

Água;

Pimentas a gosto e

E enfim, azeite para refogar

Comece então picando todos os ingredientes. Coloque a cebola e o azeite para refogar. Em seguida, adicione o caqui e siga refogando. Após tudo estar refogado, coloque o caqui e continue refogando. Coloque um pouco de água, o suficiente para não deixar seco e adicione o sal e os temperos para cozinhar.

Turbine seu iogurte natural

Coloque seu caqui maduro picado em cubinhos no seu iogurte natural. Essa é uma ótima opção para um café da manhã ou lanche da tarde saudável.

Geleia de caqui

As geleias são ótimas opções para torradas, pães e biscoitos. Você pode fazer essa geleia em compota para presentear alguém, para incrementar um café da manhã ou lanche da tarde ou até mesmo para conseguir um dinheiro extra com as vendas da sua geleia. Para fazer a geleia de caqui e se deliciar você precisará de:

6 caquis maduros

Meio limão

Canela;

Noz moscada;

Casca de laranja;

4 colheres de sopa de açúcar e

E enfim, água ( o quanto for necessário)

Corte então os caquis bem picados, retire a pele e coloque em uma panela no fogo com o açúcar. Assim que o açúcar começar a caramelizar, adicione a água em pouca quantidade, para não encharcar e acabar perdendo a consistência. Logo depois, adicione o suco de meio limão e aguarde para consumir.