Ser um bom vendedor passa pela imagem que você passa para os possíveis clientes e as pessoas que demonstram interesse pelo o que você tem para oferecer. Isso deve ser feito a partir de uma boa comunicação e uma postura adequada.

Muitos acham que saber vender é uma espécie de talento, e que apenas pessoas extrovertidas e que nasceram com facilidade para a comunicação estão aptas para ser bons nisso. Mas a verdade, é que essa é uma técnica que pode ser aprendida facilmente.

Existem técnicas de persuasão que vão garantir que você e seus produtos chamem a atenção de todos os tipos de cliente. Isso vai criar laços de confiança fortes que vão ajudar muito na hora de fechar o negócio.

Se você quer saber como ser um bom vendedor e criar técnicas eficazes de persuasão a partir de um bom contato com os clientes, preste muita atenção nas cinco dicas que vamos trazer abaixo!

Estude o produto

Não importa o que você vai vender: seja um carro, eletrodomésticos, livros ou algum tipo de serviço, é fundamental que você seja a pessoa mais informada sobre esse produto possível!

Estude as características do produto, entenda como ele funciona e se possível use o produto no seu dia a dia para garantir que você seja um grande conhecedor de como ele funciona e quais são as vantagens que ele oferece em relação à concorrência.

Isso é fundamental porque seus clientes vão fazer muitas perguntas sobre esse produto, e você precisa ter conhecimento e confiança para responder qualquer coisa sem ter dúvidas. Suas respostas incisivas vão aumentar a confiança durante a negociação.

Conheça o seu público-alvo

Da mesma maneira, é fundamental que você conheça muito bem qual o público-alvo do seu produto. Cada tipo de pessoa tem um tipo de relação diferente com a negociação de uma venda, e você deve estar ligado nisso.

Por exemplo, alguns produtos são melhores recebidos por públicos mais jovens. Nesse caso, você vai precisar ser muito bem informado sobre as tendências da moda e como e como seu produto se encaixa nelas.

Já pessoas mais velhas, costumam ter uma necessidade muito específica e querem comprar um produto que vá preencher essa necessidade de forma prática e sem muito floreio. Reforce isso em sua comunicação com cada um deles.

Esse esforço vai garantir que você não afaste um cliente por oferecer o produto errado ou por fazer uma abordagem que não o interessa. Sempre encaixe sua proposta com as expectativas de seu cliente.

Seja organizado na hora de abordar o cliente e fechar o negócio

Ninguém quer fechar negócio com um vendedor todo atrapalhado e bagunçado. A desorganização pode fazer com que clientes percam a vontade de fechar negócio com você, já que ela pode significar um problema no futuro.

Então seja muito cuidadoso com tudo que fizer durante uma conversa com o cliente. Organize bem seus documentos, tenha um plano de ação na hora de apresentar uma oferta e mostre que você entende bem o que está fazendo.

A organização é sinônimo de confiança nesses casos. Se você quer ser bem sucedido em vendas, faça questão de projetar uma imagem de vendedor organizado e centrado, que tem controle da situação como um todo.

Ouça e seja paciente

É comum que um cliente apresente toda a sua história de vida quando está à procura de um produto. Ele só quer explicar porque precisa de algo específico, e você deve estar aberto para ouvir e aprender com a sua fala.

Essas informações serão importantes para que você saiba como agradar o cliente e fechar uma venda de qualidade. As vezes é frustrante ter pressa para fechar o negócio enquanto o cliente enrola ou mostra algum medo no acordo, mas a paciência é sua amiga.

Além disso, se você demonstrar impaciência ou estresse com a fala do cliente, ele vai perceber e vai ficar inseguro quanto ao negócio. Ninguém quer comprar de um vendedor estressado e que não sabe conversar sem perder a cabeça.

Sempre fale com confiança e educação

Uma das virtudes mais importantes para um bom vendedor é a capacidade de se comunicar de forma firme, mas respeitosa. A convicção na hora de falar sobre o produto e tirar as dúvidas fará toda a diferença.

Fale com uma voz que passe respeito, mantenha uma postura corporal ereta e séria e isso fará toda a diferença do mundo na hora de fechar uma venda. Seu cliente vai acreditar em tudo que foi falado.

Mas não perca a boa educação. Sempre dê bom dia, peça licença e agradeça ao cliente, porque essas pequenas coisas podem acabar fazendo toda a diferença do mundo. Imagina perder um negócio quase certo por um detalhe bobo e desnecessário.

Conseguir ser um bom vendedor é uma habilidade que qualquer pessoa interessada e focada no trabalho é capaz de fazer se estiver disposta a estudar e a tratar os clientes com educação e atenção!