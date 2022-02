Você sabe como trocar resistência do chuveiro de forma simples? As nossas dicas de hoje vão te ajudar a se livrar desse problema que parece ser um verdadeiro bicho de 7 cabeças. Se você quer aprender de uma vez por todas, então confira nosso passo a passo! Hoje, 07 de fevereiro, vamos te ensinar tudo aqui no Dicas Incríveis!

Saiba como trocar resistência do chuveiro

Essa pode parecer uma tarefa difícil, mas é muito mais simples do que você imagina! O primeiro sinal que temos quando o chuveiro queimou é quando a água para de esquentar. Então a cabeça já começa a pensar em mil coisas: como vou trocar? Vou ter que gastar dinheiro com eletricista? E agora, o que eu faço?

É importante lembrar que pode acontecer do seu chuveiro ter queimado por problemas na fiação ou na rede elétrica, nesses casos não tem jeito, a única solução é, portanto, chamar um eletricista, verificar o que causou o problema e fazer todo o procedimento dito pelo especialista.

Quando o problema é apenas a resistência queimada, a troca pode ser feita por você mesmo, sem a necessidade de chamar algum profissional. Com esse passo a passo com dicas, você nunca mais vai precisar chamar um profissional para fazer uma tarefa tão simples.

Porque a resistência do chuveiro pode queimar?

É algo mais normal do que imaginamos. Existem vários motivos para isso acontecer, mas é inevitável, uma hora a resistência vai queimar. Conforme o tempo vai passando, a estrutura da parte interna do chuveiro desgasta, e uma das consequências é a queima dessa peça.

Também pode ocorrer pela sujeira acumulada na parte de dentro do chuveiro. Uma ótima dica para evitar que aconteça a queima em pouco tempo após a troca, é fazer uma limpeza com uma frequência a parte interna, utilizando, portanto, apenas uma escova e algo para limpar os furos na tampa.

Há vários outros motivos, como o excesso de banhos quentes em um curto período e a pouca pressão da água. Caso você more em prédio, pode ser um problema geral. Nessas situações, procure falar com um vizinho para saber se ele está tendo o mesmo problema que você.

Materiais necessários para fazer a troca

Antes de ir comprar os materiais, você precisa saber qual é o modelo do seu chuveiro, e para isso você pode pesquisar na internet, olhar a embalagem caso ainda tenha, ou tirar uma foto e mostrar ao atendente da loja quando for comprar os materiais. Sendo assim, você vai precisar de:

Chave de fenda;

Alicate;

Escova de dentes para limpar;

Resistência.

Passo a passo de como trocar resistência do chuveiro de forma simples

Se o seu chuveiro tem a opção de desenroscar, faça então todo o processo do passo a passo em uma mesa com uma boa iluminação. Isso vai facilitar o processo.

Passo 1: desligue a energia

Desligue o disjuntor geral, para não haver riscos de choque. Não faça a troca com a rede elétrica do chuveiro ligado. Para mais segurança use um calçado de borracha e certifique-se que o seu corpo não está em contato com água.

Passo 2: prepare-se para alcançar o local

Utilize uma escada ou um banco para conseguir ficar em baixo do chuveiro, tendo uma boa visão da parte onde está a resistência queimada.

Passo 3: abra o chuveiro

Com cuidado, retire a tampa da parte inferior do chuveiro, se necessário utilize as ferramentas para ajudar a abrir. Isso evita danificar o aparelho e ainda permite um serviço de melhor qualidade.

Passo 4: limpe o local

Faça uma limpeza em toda parte interna do chuveiro com a ajuda da escova de dentes, a sujeira de dentro pode ter sido o motivo do chuveiro queimar.

Passo 5: como trocar a resistência do chuveiro

Esse passo precisa de bastante concentração. Observe a posição exata que a resistência está colocada. A nova terá que ser posta exatamente no mesmo local da antiga.

Com o auxílio do alicate, faça a troca das resistências. É simples, apenas retire a queimada e coloque a nova no mesmo lugar encaixando.

Passo 6: montagem

Monte todo o chuveiro novamente, certifique-se enfim que está tudo correto antes da montagem. Após a montagem, antes de ligar o disjuntor, ligue o chuveiro e deixe a água gelada cair. Não pule esse passo, pois se ligar o disjuntor antes de ligar o chuveiro, pode queimar a resistência novamente.

Passo 7: teste o trabalho

Depois de alguns segundos, desligue o chuveiro e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, ligue o chuveiro mais uma vez e verifique se a água está esquentando.

Atenção: Se depois da troca, se o chuveiro não voltar a esquentar a água, chame um eletricista para avaliar o problema.

Fácil assim, você terá um chuveiro para tomar banhos quentes novamente! E ainda economiza dinheiro com serviços que precisaria pagar. Agora que você já sabe como trocar resistência do chuveiro de forma simples, então tudo fica muito mais fácil.