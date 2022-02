Como usar o SISU?  – Notícias Concursos

SISU: como utilizar a plataforma?

Se você participou da última edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e deseja concorrer à uma vaga em uma universidade brasileira, então você pode se inscrever no SISU!

O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é uma plataforma que permite que candidatos de todo o Brasil que participaram do ENEM disputem uma vaga em centenas de universidades e faculdades.

Porém, o uso deste sistema pode ser um pouco complicado para aqueles que ainda não dominam as suas particularidades e datas. Assim, para te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na universidade, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre o SISU. Confira!

SISU 2022: inscrições

O período de inscrições para o SISU 2022 irá se iniciar no dia 15 de fevereiro de 2022. Os candidatos poderão escolher universidades e concorrer a vagas nas mesmas instituições até o dia 18 do mesmo mês.

Todos aqueles que realizaram a edição 2021 da prova do ENEM podem participar, com exceção daqueles que zeraram a redação.

Devemos destacar que o SISU irá oferecer vagas tanto para cursos presenciais como para cursos à distância.

SISU 2022: como irá funcionar?

Basicamente, o SISU funciona da mesma forma todos os anos. A plataforma é direcionada para aqueles que querem frequentar uma universidade pública no Brasil.

Ainda, você deve saber que a seleção do SISU acontece duas vezes por ano: no primeiro e no segundo semestre.

Confira quais serão as datas seguidas pelo cronograma do SISU durante o primeiro semestre de 2022!

SISU 2022: as datas mais importantes

15 a 18 de fevereiro: período de inscrição

22 de fevereiro: divulgação dos resultados dos aprovados na chamada única (primeira chamada)

23 de fevereiro a 8 de março: período em que os selecionados pela chamada única deverão efetuar a matrícula nas universidades em que foram aprovados

22 de fevereiro a 8 de março: as listas de espera estarão disponíveis para as instituições participantes

10 de março: os candidatos que foram selecionados a partir das listas de espera serão convocados

SISU: o guia

Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, os candidatos deverão entrar no site do SISU e buscar o curso de interesse. Também pode-se procurar a quantidade de vagas para o sistema de cotas e para a ampla concorrência.

Com os cursos e as universidades escolhidos, os candidatos devem escolher a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas, etc).

Agora é só aguardar o dia dos resultados (22 de fevereiro). Caso você seja selecionado, aceite a sua vaga e procure saber quais serão os documentos necessários para a matrícula.