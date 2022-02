Recentemente Wordle tornou-se bastante popular que pessoas de todo o mundo estão jogando o jogo. Os desafios diários são bastante complicados e, às vezes, torna-se impossível adivinhar a palavra correta do dia. No entanto, as pessoas costumam trair Wordle, e você pode não saber quando estão trapaceando. As pessoas podem fingir […]

O post Como verificar se alguém está trapaceando no Wordle apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks