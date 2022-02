Concessionária Bahia Norte divulga cronograma semanal de obras no Sistema BA-093; confira

As rodovias do sistema da BA-093, passam por cronograma de obras desde o último dia 31 de janeiro. As intervenções atingem a BA-093, BA-521, BA-524 e a Via Metropolitana. As vias estão sinalizadas e com limite de velocidade regulado, sendo assim, é necessário que os motoristas redobrem a atenção.

A depender das condições climáticas é possível que um novo prazo seja estabelecido, até que todos os ajustes sejam feitos. Para os usuários necessitem de atendimento, a Bahia Norte dispõe bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nos Km 14,6 da CIA/Aeroporto (BA-526), Km 6,4 da Via Parafuso (BA-535), Km 35,7 da Via Metropolitana (BA-535), Km 6 da Canal de Tráfego (BA-524) e Km 32 da rodovia BA-093.

Os usuários podem também acionar a equipe da Bahia Norte pela Central de Emergência 24h, por meio do telefone 0800 600 0093.

Confira as intervenções:

BA-093

Obra de duplicação entre os Km 0 e 3, roçada manual entre os Km 0 e 10, limpeza drenagem de talude no Km 4,6, limpeza de drenagem entre os km 5 e 30, estabilização de talude no Km 36, reparo em pavimento flexível no Km 24 e supressão de árvore e conformação de talude no Km 14,89.

BA-521

Roçada manual entre os Km 0 e 7.

BA-524 (Canal de Tráfego)

Recolhimento de material para descarte no Km 11.

BA-526 (CIA/Aeroporto)

Limpeza de drenagem entre os Km 9 e 22, roçada manual entre os Km 13 e 22, reparo em piso elevado da praça de pedágio (P05) e monitoração dos elementos de drenagem entre os km 13 e 26.

BA-535 (Via Parafuso)

Roçada manual entre os Km 15 e 25, alinhamento de placa no Km 01, manutenção em talude no Km 20,8 e reparo em sinalização vertical no Km 21.

Via Metropolitana

Reparo em piso elevado da praça de pedágio (P-06).