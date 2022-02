Concordância Nominal: definição e exemplos

Concordância Nominal: resumo completo

A concordância nominal está entre os assuntos mais abordados por questões de português dos vestibulares e de muitos concursos nacionais. Dessa forma, é fundamental que você domine tudo sobre esse tema.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a concordância nominal. Confira!

Concordância Nominal: definição

O termo “concordância nominal” é utilizado em referencia às relações estabelecidas entre diferentes classes de palavras dentro de uma frase para que exista uma concordância de número e de gênero.

É importante destacar que a concordância nominal é a responsável por fazer com que os substantivos concordem com outros elementos de uma frase, como os adjetivos ou os pronomes, por exemplo.

Concordância Nominal: regras

Existem muitas regras que regem a concordância nominal. Você não precisa memorizar todas elas, mas é bom estar familiarizado com as principais.

Vamos conferir, a seguir, algumas das principais regras de concordância nominal e exemplos do uso das mesmas.

Regra: expressão “anexo”

“Anexo” deve sempre concordar em número e em gênero com o substantivo da frase a qual o termo pertence.

Observe os exemplos a seguir:

Segue anexo o livro para a aula de amanhã.

Segue anexa a fábula para a aula de amanhã.

Podemos perceber que anexo concordou com o gênero do substantivo “livro” na primeira frase e com “fábula” na segunda.

Lembre-se de que a expressão “anexo” também concorda em número: Seguem anexos os livros.

Regra: substantivo e um adjetivo

De acordo com essa regra de concordância nominal, o adjetivo deve sempre concordar em gênero e em número com o substantivo com o qual ele está relacionado.

Observe esse exemplo:

O adjetivo “bonito” está concordando com o gênero da palavra “gato”.

Regra: expressão “menos”

É fundamental que você saiba que a expressão “menos” não varia. Assim, o termo “menas” não existe e o seu uso é incorreto.

Vamos analisar dois exemplos:

Eu tenho menos camisas que você.

Eu tenho menos copos que você.

Observe que o termo “menos” foi utilizado tanto para o substantivo feminino “camisas” como para o substantivo masculino “copos”.

Regra: mais de um substantivo e um adjetivo

Quando nos encontramos diante de mais do que um substantivo, o adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo mais próximo ou de forma geral com todos os substantivos da frase.

Exemplos:

Que tênis e calça bonita!

Que calça e tênis bonito!

Que calça e tênis bonitos!