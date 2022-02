Concurso CGE MS 2022: Banca organizadora é definida e edital fica próximo

A Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CGE MS 2021) em breve. Foi divulgado nesta terça-feira, 22 de fevereiro, o extrato da dispensa de licitação que confirma o Instituto AOCP como banca organizadora do certame.

Agora, com a banca já anunciada, o próximo passo será a assinatura e publicação do contrato entre a banca e a Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul.

“Compete à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), em conjunto com a CGE, a realização do concurso público, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, observados os dispositivos da legislação vigente”, anunciou o governo nesta terça, 22.

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, autorizou a realização do concurso CGE-MS para o preenchimento de 28 vagas na carreira de auditor. A portaria autorizativa do concurso CGE-MS foi divulgada no Diário Oficial, edição do dia 16 de julho de 2021. O texto já está em vigor – veja abaixo na íntegra:

Art. 1º Autoriza-se a realização de Concurso Público de Provas e Títulos, para o provimento de 28 (vinte e oito) cargos Auditor do Estado do Quadro de Pessoal da Controladoria-Geral do Estado, para fins de reposição de cargos vacantes.

Art. 2º Compete à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD-MS), em conjunto com a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS), a realização do Concurso Público, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, observados os dispositivos da legislação vigente.

O concurso CGE MS

O cargo de Auditor da CGE-MS requer nível superior, devendo ser com habilitação: Administração de Empresas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Engenharia Civil; Análise de Sistemas; ou Ciências da Computação.

Além do nível de escolaridade, o candidato deverá ter o registro no órgão competente. Mas, é preciso esperar o edital confirmar tal exigência.

Segundo informações da lei que traz a diretriz do cargo de auditor da CGE-MS, de 2016, a remuneração inicial na classe inicial (Júnior) começa em R$5.881,72 e termina na classe especial com R$16.468,82.

Entretanto, além disso, os servidores ainda devem fazer jus a diversos benefícios que podem elevar a remuneração.