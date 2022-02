Concurso DETRAN DF 2022: banca e edital podem sair até o fim de março

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso DETRAN DF 2022) em breve. De acordo com informações do diretor do órgão, Zélio Maia, a banca e o edital podem ser anunciados em março.

Segundo informações do representante do órgão, a previsão é de que a banca seja anunciada e contratada até o meado de março. Ele ainda revelou que o edital deve sair em 15 dias após a assinatura do contrato com a banca. Sendo assim, o edital pode sair até o dia 31 de março, caso a banca seja oficializada até o dia 15 de março.

O diretor do órgão, Zélio Maia, confirmou que o edital será publicado em 2022 com 366 vagas. Segundo ele, o processo de abertura do concurso já está em andamento pela comissão organizadora responsável. A estimativa dele é de que até março a banca organizadora já tenha sido escolhida.

““A comissão para a contratação da banca já está formada e já está elaborando todo o processo. Os cargos de técnico e de analista já estão com o grupo de trabalho bem adiantado, fazendo a contratação da banca. Estimamos que, até o fim de fevereiro, meados de março, essa banca seja contratada. Depois disso, já é o tempo natural do concurso”, disse o diretor ao Jornal Metrópole no início de fevereiro.

Edital do concurso DETRAN-DF confirmado com 366 vagas

O diretor do DETRAN-DF confirmou 366 vagas no próximo edital de concurso do órgão. Sendo assim, as oportunidades serão oferecidas para os cargos de técnico e analista, sendo 123 oportunidades imediatas e 243 em cadastro reserva.

Para preenchimento imediato, as chances serão distribuídas da seguinte maneira:

89 vagas imediatas para o Técnico em Atividades de Trânsito; e

34 para imediatas para o Analista em Atividades de Trânsito. As demais chances serão em cadastro reserva, que poderá ser preenchido durante toda a validade da seleção. O concurso do DETRAN-DF já está previsto no Orçamento de 2022.

Comissão formada

No dia 24 de janeiro, o órgão divulgou a comissão organizadora por meio de publicação no Diário Oficial do DF. De acordo com o texto, o grupo de trabalho para os primeiros editais do concurso Detran DF será composto por representantes e suplentes da Secretaria de Estado de Economia – SEEC e do próprio Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran.

A portaria divulgada no dia 24 de janeiro forma o grupo de trabalho destinada aos editais de técnico e analista de atividades de trânsito. Os demais terão preparativos iniciados em breve, já que o departamento também tem editais previstos para agentes e especialistas.

De acordo com o diretor do órgão, Zélio Maia, o primeiro edital está em estágio avançado e pode sair em breve.

“Na reunião de hoje, o secretário André Clemente nos deixou bem tranquilos de que é de interesse da secretaria, é de interesse do governo do DF, que os serviços públicos não só sejam de qualidade como levar ao cidadão a expectativa de um serviço bem prestado”.

No início de outubro do ano passado, o diretor Zélio Maia já havia falado a respeito do concurso. Em entrevista no dia 13 de outubro, o representante do órgão falou que o primeiro edital, para técnicos e analistas, estava “bastante avançado”.

De acordo com informações dele, o processo do certame estava na fase de formação da comissão para contratação da banca organizadora. Este, já tem a aprovação da Secretaria de Economia, de acordo com o próprio diretor do órgão.

Segundo informações do diretor-geral do departamento, o novo concurso ‘vem aí’. Em publicação no seu Instagram, o representante do Detran DF cita as restrições em função da pandemia e, por isso, diz que “2022 está bem aí” e dá indícios de que a seleção deve ser realizada neste ano.

“Nós já liberamos para a Secretaria de Economia o concurso de técnico de atividades de trânsito e também analista. Os cargos de agente de trânsito e de especialista eles ainda estão na fase orçamentária. Então estamos fechando a questão orçamentária e logo em seguida mandaremos para a Secretaria de Economia,” disse.

“Está tudo encaminhado. Corre atrás, estude!”.

Último concurso do DETRAN-DF foi divulgado em 2010

O último concurso do DETRAN-DF foi divulgado em 2010, quando contou com 10 vagas efetivas para o cargo de Assistente de Trânsito. Para concorrer, o candidato precisou ter nível superior. A remuneração foi de R$ 4.225,94.

O concurso contou com prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e experiência profissional. A avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, contou com 80 questões, divididas entre blocos de Conhecimentos Básicos (50 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).

Em 2008 foram abertas 125 vagas

Em 2008, o DETRAN-DF também abriu concurso público para preenchimento de 125 vagas, sendo 100 vagas para Auxiliar, atual Técnico, e 25 para Analista.

O cargo de Analista exigiu nível superior, enquanto o cargo de Auxiliar exigiu nível médio. Os salários oferecidos foram de R$ 5.849,75 e R$ 2.616,02, respectivamente. Além disso, houve benefícios.

As provas foram do tipo objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Cada questão tinha como opção de resposta as alternativas “Certo” ou “Errado”.

Provas

Para Analista, com exceção da especialidade de Direito, a prova contou com provas objetivas de Conhecimentos Básicos – 50 questões; Conhecimentos Complementares – 20 questões; e Conhecimentos Específicos – 50 questões; além de Prova discursiva e Avaliação de Títulos.

Para a especialidade de Direito, a avaliação teve a seguinte divisão: Conhecimentos Básicos (50 questões) e Conhecimentos Específicos (70 questões). Para o cargo também houve prova discursiva e avaliação de títulos.

Por fim, para Auxiliar, a prova contou com questões de Conhecimentos Básicos (50 questões) e Conhecimentos Específicos (70 questões).

Informações do concurso

Concurso : Departamento de Trânsito do Distrito Federal

: Departamento de Trânsito do Distrito Federal Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : a definir

: a definir Número de vagas : 366

: 366 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Link do edital 2008

Link do edital 2010



