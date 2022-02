Concurso DETRAN PE 2022: Presidente solicita edital

O Departamento de Trânsito do Estado de Pernambuco tem expectativa de publicar um novo edital de concurso público (Concurso DETRAN PE 2022) em breve. O presidente do órgão, Roberto Fontelles, solicitou a abertura de um novo edital para o órgão.

A solicitação de abertura de um novo concurso DETRAN-PE 2022 foi feita para a Secretária de Administração do Estado de Pernambuco. No momento, a seleção ainda não tem previsão de ser autorizada, mas já está sendo analisada pelo Governo Estadual.

A liberação do edital DETRAN-PE é considerado como extremamente necessário, uma vez que o último concurso foi aberto há mais de 10 anos. Sendo assim, o Departamento está há muito tempo sem receber reforço e renovar o seu quadro.

No pedido de abertura do concurso do DETRAN de Pernambuco, o presidente Roberto justifica que um novo concurso é necessário sobretudo por conta do aumento da população e, consequentemente, da frota de veículos. Ele também menciona a queda do efetivo por diversos motivos: exonerações, falecimentos, aposentadorias e outros.

Último edital do DETRAN PE

O último edital de concurso do DETRAN-PE foi aberto em 2010, quando o certame contou com 100 vagas para cargos de nível superior, o analista de trânsito, e para níveis médio e médio/técnico, o chamado técnico de trânsito. A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) organizou o edital.

O concurso do DETRAN-PE teve validade até 2012 e o prazo foi prorrogado para 2014 e, por isso, não tem mais cadastro válido para ser utilizado pelo órgão.

As vagas do edital foram distribuídas da seguinte maneira:

Analista de Trânsito

analista de trânsito – 5 vagas;

orientador educacional de trânsito – 4 vagas;

engenheiro de – 3 vagas;

contador – 1 vaga;

estatístico – 2 vagas;

analista de – 1 vaga;

engenheiro – 1 vaga;

engenheiro de segurança do trabalho – 1 vaga;

jornalista – 1 vaga.

Assistente de Trânsito

agente de trânsito – 19 vagas;

técnico em contabilidade – 1 vaga;

assistente de trânsito – 50 vagas.