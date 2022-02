Concurso Diplomata 2022: NOVO edital tem banca organizadora definida

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) vai abrir um novo edital de concurso público para diplomatas (Concurso Diplomata 2022). Nesta terça-feira, 08 de fevereiro, foi publicada no Diário Oficial da União a informação de que a banca organizadora já está definida.

Está confirmado que o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) será o responsável por receber as inscrições, viabilizar e aplicar as etapas da seleção, como as provas objetivas e discursivas. Essa, inclusive, foi a mesma banca do último edital.

Agora, o próximo passo do concurso será a assinatura de contrato entre a banca organizadora escolhida e o Ministério das Relações Exteriores. Com isso, as partes poderão fechar os últimos detalhes da seleção, como, por exemplo, o cronograma de inscrições e provas.

O cargo de Diplomata tem requisito de nível superior completo em qualquer área. Os salários iniciais são de R$19.657,06, com o valor de R$458 do auxílio-alimentação já incluído.

A oferta de vagas do novo concurso ainda não foi revelada, mas já se sabe que a estimativa de inscritos será de 6 mil inscritos.

O concurso de Diplomata é composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os habilitados nas etapas ainda são submetidos ao curso de formação no Instituto Rio Branco, em Brasília.

Último concurso Diplomata

O último concurso de Diplomata foi divulgado em junho de 2020, quando foram oferecidas 25 vagas para a carreira, sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para pessoas com deficiência. Pela pandemia da Covid-19, as provas foram adiadas e realizadas apenas em 2021.

O concurso de Diplomata do Instituto Rio Branco contou com três fases, sendo a primeira composta por questões do tipo certo ou errado versando sobre as matérias de língua portuguesa (10), língua inglesa (09), história do Brasil (11), história mundial (11), política internacional (12), geografia (06), economia (08) e direito (06). A avaliação objetiva aconteceu nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. A duração foi de 3h30.

A segunda etapa do concurso contou com provas escritas, das matérias de língua portuguesa e língua inglesa e a terceira, provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito e língua espanhola e língua francesa.

Sobre O CACD é o processo seletivo para ingresso na carreira de diplomata. Desde 1996, vem sendo realizado com a regularidade de pelo menos uma vez por ano. Sucede o exame vestibular para admissão no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata (CPCD), o qual vigorou até 1995. Desde a edição de 2002, o CACD é realizado com a colaboração do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CEBRASPE/UnB). Trata-se de concurso de abrangência verdadeiramente nacional, pois todas as fases são aplicadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. A aprovação no CACD habilita o candidato a ingressar no cargo de terceiro secretário da carreira de diplomata de acordo com a ordem de classificação obtida e a matricular-se no Curso de Formação do Instituto Rio Branco.