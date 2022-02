Concurso Educação DF 2022: novo edital terá 4.254 vagas efetivas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal vai abrir novos editais de concursos públicos (Concurso Educação DF 2022). Foi divulgado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, 07 de fevereiro, a informação de que serão liberadas 4.254 vagas no próximo edital.

Do quantitativo de vagas, 812 serão para contratação imediata e 3.442 para formação de cadastro de reserva. As chances serão distribuídas entre os cargos de Professor de Educação Básica; Pedagogo-orientador educacional; e Analista de Gestão Educacional.

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Professor de Educação Básica: 40h: 776 vagas imediatas e 3.104 para cadastro de reserva;

40h: 776 vagas imediatas e 3.104 para cadastro de reserva; Pedagogo-orientador educacional: 20 vagas imediatas e 80 para cadastro de reserva;

20 vagas imediatas e 80 para cadastro de reserva; Analista de Gestão Educacional: 16 vagas imediatas e 258 para cadastro de reserva.

Até o momento, o governo do DF ainda não revelou quais serão as disciplinas ofertadas no cargo de Professor de Educação Básica. Entretanto, a estimativa é que todas as áreas curriculares sejam contempladas.

O último edital de concurso SEDF foi aberto para o preenchimento de 2.900 vagas para cargos de ensino médio, técnico e superior. O Cebraspe organizou o edital.

A primeira fase do concurso contou com uma prova objetiva, com 120 questões de Conhecimentos Básicos, Complementares e Específicos. Na segunda etapa, foi aplicada uma avaliação de títulos.

O concurso Educação DF

O que se sabe neste momento é que para concorrer a uma das vagas de Professor de Educação Básica, o candidato deverá possuir Licenciatura em uma das áreas contempladas no edital.

O cargo de Professor (20 horas semanais) tem salário inicial de R$2.983,69, mais gratificações. Ademais, haverá ainda jornada de 40 horas, cujo vencimento inicial é de R$5.370,64, mais gratificações.

No cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, os requisitos são os seguintes: nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1º, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. Os salários atuais não foram informados.

Para Analista de Gestão Educacional, o cargo requer nível superior em áreas determinadas no edital. O salário inicial será R$4.223,76, por carga horária de 40 horas semanais.

Em 2021, a Secretaria de Educação do DF abriu um processo seletivo para formação de um banco de reserva de professores substitutos. As oportunidades foram para ingresso nas áreas de Administração; Arte; Atividades Gerais; Biologia; Biomedicina; Ciências Naturais; Contabilidade; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Geografia; História; Informática; Línguas (espanhol, francês, inglês, japonês, libras, português); Matemática; Música (diversas especialidades); Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; Sociologia; e Telecomunicações. A expectativa é que todas as disciplinas também esteja no próximo edital para efetivos.

Último concurso Educação DF

O último edital de concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal para ingresso de efetivos foi realizado em 2016. Na ocasião, foram oferecidas 2.900 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Na época, os salários iniciais chegaram a até R$5 mil. O Cebraspe (Cespe/UnB) foi o organizador.

Os candidatos foram avaliados a até duas fases. A primeira foi em uma prova objetiva com 120 questões de Conhecimentos Básicos, Complementares e Específicos.

Na segunda etapa, houve, ainda, uma prova de títulos. O prazo de validade do concurso foi de dois anos, sendo prorrogado por mais dois.