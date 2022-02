Concurso IEMA ES 2022 tem comissão alterada! Edital fica próximo

O concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Concurso IEMA ES 2022) foi autorizado para preenchimento de vagas em cargos efetivos. A seleção recebeu o aval para o preenchimento de 60 vagas.

O órgão avançou nos preparativos para realização do concurso. A comissão organizadora foi formada no dia 03 de novembro. No entanto, foi divulgada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo desta quinta, 24 de fevereiro, a portaria que altera a composição da comissão organizadora do certame.

De acordo com o novo documento, o grupo de trabalho contará com os seguintes membros:

Catarina Dalvi Boina – presidente;

Lenny Laura Freitas Justino – membros;

Roberta Vilani Marzano – membros; e

Iris Teixeira Bortolotti – membros.

A Assembleia Legislativa decretou e o governador Renato Casagrande sancionou no dia 08 de setembro, a abertura de crédito especial de R$100 mil para realização do concurso. A autorização do concurso IEMA-ES foi confirmada no dia 24 de agosto, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em suas redes sociais .

“Autorizei a abertura de concurso público para preenchimento de 60 vagas no IEMA. Isso significa mais agilidade e qualidade no atendimento à população capixaba e demonstra nosso compromisso com o Instituto, que há 14 anos, não recebe recomposição do quadro funcional”, disse o governador.

É importante destacar que não há informações sobre os cargos, escolaridade e salários do próximo certame. O governo também não revelou o prazo para publicação do edital e realização das provas.

O IEMA conta, em seu quadro pessoal, com os seguintes cargos: agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos; advogado; analista de suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos; tecnólogo em saneamento ambiental; Além de técnico em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos; assistente de suporte Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos; guarda ambiental; e assistente da unidade de conservação.

Último edital

O último edital de concurso IEMA-ES foi divulgado em 2007. Na ocasião, o edital contou com 87 vagas, sendo 18 de nível médio e 69 de nível superior. Os salários chegaram a até R$2.2 mil.

O concurso contou com provas objetivas de Conhecimentos Básicos e Específicos. Somente para as carreiras de nível superior também foram realizadas provas de títulos. O Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o edital.

Enquanto não abria concursos para efetivos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente realizava processos seletivos para contratação de temporários.

Em 2021, o órgão abriu edital para preenchimento de 18 vagas temporárias. As oportunidades foram para candidatos com o nível superior ou tecnólogo. As vagas foram ofertadas para agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos; tecnólogo em saneamento ambiental; agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos.

O salário inicial foi de R$5.716,46, já com R$300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho do cargo é de 40 horas semanais.

Sobre o IEMA ES

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi criado em 2002. É uma entidade autárquica vinculada à Seama, responsável pela execução das políticas estaduais de meio ambiente. Suas atribuições incluem o monitoramento, fiscalização, pesquisa, trabalhos de educação ambiental e o licenciamento de empreendimentos que realizam atividades potencialmente poluidoras. Além disso, cuida também das áreas protegidas presentes no Estado.

Informações do concurso.

Concurso : Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Banca organizadora: em definição

em definição Escolaridade : em definição

: em definição Número de vagas: 60

60 Remuneração : em definição

: em definição Inscrições : em definição

: em definição Taxa de Inscrição: em definição

em definição Provas : em definição

: em definição Situação: AUTORIZADO