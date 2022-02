Concurso internacional oferece US$ 50 mil para melhores escolas do mundo

Estão abertas as inscrições do concurso internacional World’s Best School Prizes, que visa premiar as melhores escolas do mundo. Desse modo, escolas de todos os países podem realizar a inscrição até o dia 1º de março, por meio do site da premiac?a?o.

Podem participar da competição as escolas de educac?a?o infantil, de ensino fundamental e de ensino me?dio brasileiras que tenham registro legal no Ministe?rio da Educac?a?o (MEC).

A competição oferece um prêmio no valor de US$ 50 mil, que equivale a cerca de R$ 250 mil. A premiação é organizada pela T4 Education, instituic?a?o brita?nica que atua na área da educac?a?o, e conta com o apoio da Fundac?a?o Lemann.

De acordo com a proposta do World’s Best School Prizes, o concurso internacional tem como objetivo contar histórias de escolas que estão transformando a vida de seus alunos e fazendo a diferença nas suas comunidades.

As escolas podem realizar a inscrição para uma das cinco categorias nas quais a premiação esta? dividida. São elas: colaboração comunitária, ac?a?o ambiental, inovac?a?o, superac?a?o de adversidades e apoiando vidas sauda?veis.

A competição vai escolher três escolas finalistas para cada categoria e anunciá-las em setembro. Conforme o cronograma, as finalistas passarão por votac?a?o do pu?blico e dos jurados no mesmo mês. O resultado final da competição, com cinco escolas vencedoras, está previsto para outubro.

De acordo com o regulamento, a competição premiará as cinco escolas que ficarem em primeiro lugar em cada uma das categorias com o valor de US$ 50 mil.

Com informações da Agência Brasil.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp publica resultado final do Vestibular Misto 2022.