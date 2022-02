Concurso Marinha 2022: Saiu o edital com 686 vagas de aprendiz

Saiu o edital. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2022) para Aprendiz Marinheiro. De acordo com o documento publicado, estão sendo oferecidas 686 vagas para a carreira, com inscrições a partir de março deste ano.

Anteriormente divulgada somente para homens, o novo edital deste ano trouxe uma novidade: o concurso será com vagas para candidatos de ambos os sexos (homens e mulheres).

Para concorrer, o candidato precisa do nível médio completo, além de 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023, altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

O concurso Marinha 2022 – Aprendiz

O edital do concurso Marinha 2022 para Aprendiz está confirmado com 686 vagas. Esse quantitativo está distribuído entre ampla concorrência e por cotas para negros, conforme disposto a seguir:

Tabela de vagas Sexo Ampla concorrência Negros Total Homens 510 128 638 Mulheres 38 10 48 De acordo com informações do edital, o aluno de aprendiz-marinheiro recebe, durante o curso de formação, o valor mensal de R$1.303,90, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 correspondentes ao adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor. Como grumete (aprendiz) o aluno receberá uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.398,30, sendo R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 correspondentes ao adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor. Inscrição concurso Marinha 2022 – Aprendiz Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever no período compreendido entre 28 de março e 10 de abril de 2022, por meio do site de ingresso da instituição . A taxa de inscrição vai custar R$40. Além do site, o candidato poderá se inscrever através dos postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital. A isenção da taxa de inscrição está liberada para inscritos no programa CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, além de doadores de medula óssea. Provas O concurso Marinha para Aprendiz Marinheiro vai contar com provas objetivas, a serem aplicadas no dia 05 de junho de 2022, com quatro horas de duração. As provas serão aplicadas nas cidades de Rio de Janeiro (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); Vila Velha (ES); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PR); Paranaguá (PR); Fortaleza (CE), Belém (PA); Santana (AP); Parnaíba (PI); Santarém (PA); São Luís (MA); Rio Grande (RS); Porto Alegre (RS); Florianópolis (SC); Ladário (SC); Brasília (DF); São Paulo (SP); Manaus (AM) e Santos (SP). O exame terá 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: 15 questões de Português;

15 questões de Matemática;

15 questões de Ciências (Física e Química);

5 questões de Inglês. Segundo o que consta no edital, cada quesito da prova objetiva valerá dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a dez em qualquer uma das disciplinas. Além da prova objetiva, o concurso vai contar com Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).