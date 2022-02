Concurso MP PA 2022: Edital com 65 vagas para promotor é confirmado

Cresce a expectativa de abertura do concurso público do Ministério Público do Estado do Pará (Concurso MP PA 2022) para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. O projeto básico do certame já foi revelado. O documento conta com o quantitativo de vagas, requisitos do cargo e estrutura de provas.

De acordo com o projeto básico, além das 65 vagas imediatas, também será formado um cadastro de reserva. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas. A carreira de promotor de justiça substituto tem como requisitos: Bacharelado em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

O salário inicial do cargo de Promotor é de R$30.404,42. O concurso MP PA será composto por seis etapas, conforme disposto a seguir:

I- Primeira etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; II- Segunda etapa : três provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

: três provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; III- Terceira etapa: de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) inscrição definitiva; b) sindicância sobre a vida pregressa do candidato. IV- quarta etapa: prova oral de arguição, de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) inscrição definitiva; b) sindicância sobre a vida pregressa do candidato. IV- quarta etapa: prova oral de arguição, de caráter eliminatório e classificatório; V- Quinta etapa: prova de tribuna, de caráter classificatório.

prova de tribuna, de caráter classificatório. VI- Sexta etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva será composta por 100 questões objetivas. As disciplinas não foram informadas.

O colégio de Procuradores do órgão autorizou um novo certame para a carreira de Promotor. O certame vai abrir 65 vagas imediatas para carreira. Além das 65 vagas abertas, o concurso formará um cadastro reserva para ser utilizado durante o prazo de validade. A previsão é que o edital seja publicado nos próximos meses.

“No último concurso, nomearam absolutamente todos os aprovados e a demanda já é tamanha hoje, que dirá no decorrer do prazo de validade”, disse Bruno Câmara, promotor de justiça do Pará, em suas redes sociais .

Último concurso MP PA para Promotor

O último edital de concurso MP PA para o cargo de Promotor foi aberto em 2014. Na época, o edital trouxe 50 vagas, além de cadastro reserva. O salário inicial foi de R$20.705. Houve reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O concurso MP-PA para Promotor foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Na primeira etapa, o concurso contou com uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova contou com 100 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito Constitucional;

Direito da Infância e da Juventude;

Direito Comercial e Empresarial;

Direito Agrário;

Direitos Humanos;

Direito Administrativo;

Direito Tributário;

Direito Eleitoral;

Legislação de Interesse Institucional do Ministério Público;

Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. O concurso, em segunda etapa, também de caráter eliminatório e classificatório, contou com três provas discursivas com duração de cinco horas cada, realizadas em dias distintos. A validade do concurso foi de um ano, possível de prorrogação por igual período.