Concurso PC SP 2022: Saem editais com 2.500 vagas! Até R$3.931,18

Foi divulgado neste sábado, 19 de fevereiro, o mais novo concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Concurso PC SP 2022). São dois editais liberados para o preenchimento de 2.500 vagas, nos cargos de Escrivão (1.600 vagas) e Investigador (900 vagas), com remuneração inicial de R$3.931,18. A Fundação VUNESP organiza o certame.

Os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo exigem o nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior. Haverá reserva de 5% das vagas aos deficientes.

Lembrando que a corporação recebeu uma autorização para o preenchimento de 2.939 vagas. Ou seja, mais 439 vagas serão abertas nos próximos dias. As oportunidades serão destinadas para os cargos de Delegado (250 vagas) e Médico Legista (189 vagas), com salários de R$10.382,48 e R$8.699,94, respectivamente.

Concurso PC SP AUTORIZADO

A autorização do concurso da PC-SP foi dada no dia 07 de outubro de 2021, quando o governo do estado deu o aval para 2.939 vagas, todas de ensino superior.

Veja a distribuição das vagas, exigência e o salário de cada cargo:

Prepare-se: Apostila Concurso PC SP 2022 – Atualizada

O Concurso Polícia Civil PC SP 2022

Conheça os cargos da corporação:

Escrivão e Investigador – 2.500 vagas

Os cargos exigem, na data da posse, idade igual ou superior a 18 anos de idade; ser habilitado para a condução de veículos automotores na categoria “B”, no mínimo; possuir diploma de graduação, expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida, devidamente registrado ou, na falta deste, certificado de colação de grau.

O Escrivão e Investigador de Polícia têm o total de vencimentos a partir de R$3.931,18, correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Para concorrer, o candidato deverá ter nível superior.

Vagas do concurso PC-SP serão regionalizadas

As vagas do concurso da Polícia Civil de São Paulo 2022 serão regionalizadas. Ou seja, os candidatos concorrerão a uma cidade específica:

Investigador

São Paulo (capital) – 210 vagas;

Demacro – 146 vagas;

DEINTER 1 (São José dos Campos) – 68 vagas;

DEINTER 2 (Campinas) – 98 vagas;

DEINTER 3 (Ribeirão Preto) – 54 vagas;

DEINTER 4 (Bauru) – 40 vagas;

DEINTER 5 (São José do Rio Preto) – 28 vagas;

DEINTER 6 (Santos) – 85 vagas;

DEINTER 7 (Sorocaba) – 49 vagas;

DEINTER 8 (Presidente Prudente) – 26 vagas;

DEINTER 9 (Piracicaba) – 63 vagas;

DEINTER 10 (Araçatuba) – 33 vagas;

Total – 900 vagas.

Escrivão

São Paulo (Capital): 373 vagas;

Demacro: 258 vagas;

DEINTER 1 (São José dos Campos): 120 vagas;

DEINTER 2 (Campinas): 169 vagas;

DEINTER 3 (Ribeirão Preto): 96 vagas;

DEINTER 4 (Bauru): 72 vagas;

DEINTER 5 (São José do Rio Preto): 57 vagas;

DEINTER 6 (Santos): 146 vagas;

DEINTER 7 (Sorocaba): 87 vagas;

DEINTER 8 (Presidente Prudente): 52 vagas;

DEINTER 9 (Piracicaba): 113 vagas;

DEINTER 10 (Araçatuba): 57 vagas;

Total: 1.600 vagas.

Inscrição concurso PC SP 2022

As inscrições do concurso PC SP 2022 serão realizadas no período compreendido entre 03 de março e 01 de abril de 2022, por meio do site da Fundação Vunesp, que organiza a seleção. A taxa de inscrição para participar do certame custará R$105 para ambos os cargos.

Os doadores de sangue poderão pedir isenção deste valor, por meio do site da própria banca organizadora. Além disso, estudantes com remuneração mensal inferior a dois salários mínimos poderão solicitar a redução da taxa em 50%. Será preciso enviar a documentação comprobatória das condições, de 3 a 4 de março, pelo portal da organizadora.

Provas

O concurso público da PC-SP 2022 vai contar com diversas etapas, conforme disposto a seguir:

Prova preambular (objetiva), de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

Os aprovados no concurso da PC-SP ainda passarão por um curso técnico-profissional na Academia de Polícia (Acadepol).

As provas objetivas e escritas para Investigador e Escrivão serão realizadas no dia 22 de maio de 2022, nas cidades de: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Veja os detalhes de cada cargo a seguir:

Investigador

A prova objetiva do cargo de Investigador contará com 80 questões. O exame, a ser realizado pela manhã, será distribuído em dois módulos (1 e 2), com cinco matérias no total:

Módulo 1:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Noções de Direito: 15 questões;

Noções de Criminologia: 10 questões.

Módulo 2:

Noções de Informática: 20 questões;

Noções de Lógica: 20 questões.

Já a prova escrita do cargo de Investigador será realizada no período da tarde. Serão, ao todo, quatro questões discursivas:

Língua Portuguesa – Uma questão;

Noções de Direito – Duas questões;

Noções de Criminologia – Uma questão.

Escrivão

A prova objetiva do cargo de Escrivão também será realizada no dia 22 de maio, no período da manhã. O exame também terá 80 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte maneira:

Módulo 1:Língua Portuguesa: 24 questões;

Noções de Lógica: 16 questões.

Módulo 2:

Noções de Direito e Criminologia: 20 questões;

Noções de Informática: 20 questões.

Na prova escrita, realizada no período da tarde, os candidatos do cargo de escrivão deverão responder a perguntas sobre Língua Portuguesa: 2 questões; e Noções de Direito e Criminologia: 2 questões.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Civil do Estado de São Paulo

: Polícia Civil do Estado de São Paulo Banca organizadora: Fundação VUNESP

Fundação VUNESP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 2.500

2.500 Remuneração : até R$3.931,18

: até R$3.931,18 Inscrições : 03 de março e 01 de abril de 2022

: 03 de março e 01 de abril de 2022 Taxa de Inscrição: R$105

R$105 Provas : 22 de maio de 2022

: 22 de maio de 2022 Edital PC-SP 2022 – Escrivão

Edital PC-SP 2022 – Investigador