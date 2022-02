Concurso PC SP Delegado 2022: Saiu o edital com 250 vagas! Até R$10.382,48

Saiu o edital. A Polícia Civil do Estado de São Paulo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PC SP 2022) para o cargo de Delegado de Polícia. De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 25 de fevereiro, estão sendo oferecidas 250 vagas para a carreira.

Para concorrer a uma das vagas no cargo de Delegado, o candidato deverá possuir nível superior em Direito e habilitação na categoria B. Além disso, será necessário comprovar, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil. O salário inicial será de R$10.382.48 mensais, e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Do quantitativo de vagas, 5% das oportunidades (13 vagas) serão reservadas para deficientes.

Inscrições concurso PC SP Delegado 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PC-SP 2022 para o cargo de Delegado poderão se inscrever entre 10 horas do dia 21 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril de 2022. Os interessados deverão se inscrever por meio do site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição vai custar R$105,50.

Os candidatos podem, também, solicitar a redução de 50% do valor. Para isso, deve acumular os seguintes requisitos:

sejam estudantes regularmente matriculados em curso pré-vestibular, superior, nível de graduação ou pós- -graduação; e tenham remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou estejam desempregados.

O período para a solicitação da isenção total ou parcial será apenas de 21 a 22 de março, no site da banca.

Provas e Etapas

O concurso de Delegado da Polícia Civil de São Paulo vai contar, ao todo, com cinco fases de avaliação, conforme disposto a seguir:

prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva, ou seja, a preambular, será aplicada no dia 12 de junho de 2022, com duração de quatro horas. O exame terá 100 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, distribuídas em módulos nas seguintes disciplinas:

Direito Penal: 14 questões;

Direito Processual Penal: 14 questões;

Legislação Especial: 14 questões;

Direito Constitucional: 14 questões;

Direitos Humanos: 14 questões;

Direito Administrativo: 14 questões;

Medicina Legal: 4 questões;

Direito Civil: 4 questões;

Noções de Criminologia: 4 questões;

Noções de Informática: 4 questões.

Ainda no dia 12 de junho de 2022, mas no período da tarde, será aplicada a prova escrita constituída por uma dissertação e quatro questões discursivas, abrangendo as disciplinas de Direito Penal, Legislação Especial, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Administrativo.