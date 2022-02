Concurso Perícia Oficial AL 2022 tem comissão mista formada

O edital de concurso público da Perícia Oficial do Estado de Alagoas tem grande expectativa de ser publicado. Nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, foi formada a comissão mista que cuidará dos preparativos do certame. Entre as responsabilidades do grupo de trabalho está a escolha da banca organizadora.

no mês de março. A estimativa inicial era que o edital fosse liberado ainda em janeiro, mas o certame precisou de uma nova previsão.

A nova previsão de abertura do concurso Perícia Oficial de Alagoas 2022 foi dada no dia 24 de janeiro, pelo secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques Santos.

“Estamos trabalhando aqui, dedicadamente, para no máximo, até meados de março, publicarmos esses editais”, disse o titular, que também mencionou em sua fala a seleção para delegados.

Comissão já formada

Conforme publicação no Diário Oficial de Alagoas, foi formada a comissão mista que ficará responsável pela organização do concurso.

Normalmente, cabe à equipe elaborar o projeto básico, levantar o número de vagas e escolher a banca organizadora.

De acordo com o secretário, o estado de Alagoas tem a sua política de concursos para este ano e já prevê a realização de pelo menos dois deles, sendo eles a Perícia Oficial e para a carreira de delegados da Polícia Civil.

O titular da pasta, Fabrício Marques, já tinha adiantado que a abertura do concurso da Perícia Oficial AL estava prevista para o início de 2022. O certame, a princípio, estava previsto para o início de 2021, mas teve que ser adiado por causa da Lei Complementar 173/2020.

“Existe uma Lei Federal, a Complementar 173, sancionada durante a pandemia, que nos trouxe algumas vedações, uma delas é na realização de concursos públicos. Hoje, para soltarmos um edital, é preciso, antes, que cumpramos muitas etapas. É preciso ter vacância dos cargos, por exemplo. No caso do concurso da Perícia Oficial, a expectativa é para o início do ano que vem”, revelou o secretário.

Agora, o governo oficializou que a previsão é para este mês de janeiro de 2022. O concurso já foi oficialmente autorizado. Foi divulgado no suplemento do Diário Oficial do Estado, edição do dia 09 de fevereiro, o aval do certame.

Concurso Perícia Oficial AL vai abrir 112 vagas

Inicialmente, o concurso foi autorizado para 81 vagas. No entanto, o titular da Seplag AL afirmou que estão previstas 112 vagas para a Perícia Oficial. Os cargos oferecidos serão os seguintes:

Nível médio

Nível superior

perito criminal (diversas especialidades);

perito médico legista;

perito odontolegista; e

papiloscopista.

“Será um ciclo de concursos públicos, em várias áreas, sobretudo as três principais. Nós vamos fazer concurso público para 3 mil professores, para a Saúde, com mais de 1.500 novas vagas, por conta das aberturas dos hospitais […] e vamos contratar mais policiais militares, civis, peritos oficiais e para a Procuradoria do Estado”, disse o governador.

De acordo com a Lei de 2014, os salários iniciais para Perito chegam a R$7.320,77, podendo chegar a R$11.133,98.

Cebraspe cotada

O concurso da Perícia-AL pode ser organizado pelo Cebraspe. Segundo o secretário Fabrício Marques, isso pode mudar, mas o governo trabalha para que a banca seja a responsável pelos editais do estado.

“Nós estamos trabalhando em um cenário em que o Cebraspe fique com todos os concursos. Nós já temos o entendimento da PGE pela contratação mais simples da banca. Mas, claro, isso pode ter alguma modificação se eventualmente nós tivermos alguma dificuldade”, explicou.

Último concurso da Perícia Oficial de Alagoas foi divulgado em 2013

O último concurso para a Perícia Oficial de Alagoas foi divulgado em 2013, quando contou com 37 vagas para as carreiras de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Papiloscopista e Técnico Forense. Na ocasião, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organizou o certame.

Para Perito Criminal as vagas foram destinadas as áreas de Ciências Contábeis/Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica/Engenharia Eletrônica/Engenharia de Redes de Comunicação ou Engenharia de Redes de Telecomunicação, Análise De Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Informática/Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação, Engenharia Agronômica, Geologia ou Mineralogia, Engenharia Química/Bioquímica/Química/Química Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou Mecatrônica, Biomedicina ou Ciências Biológicas, Física, Medicina Veterinária e Farmácia.

O concurso da Perícia Oficial/AL contou com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/especialidades; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos/especialidades de nível superior; prova de capacidade física, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades; e investigação social e de conduta pessoal, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades. Além disso, houve curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/especialidades.

Todas as etapas do concurso foram realizadas na cidade de Maceió/AL.

A prova objetiva do concurso para nível superior contou com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Processual Penal, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Penal e Legislação Especial.

Já para nível médio, as avaliações contaram com questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Constitucional, Noções de Informática e Raciocínio Lógico.

Sobre os cargos

A carreira de Perito Criminal envolve várias. Com isso, o edital sempre traz oportunidades para diversas especialidades. No último edital, a remuneração inicial foi de R$ 6.320,77. O cargo tem atribuições de exercer, no campo pericial criminal, a função técnico-científica para constatação da materialidade do fato, efetuar exames e emitir o respectivo laudo pericial, realizar pesquisa científica em área de interesse da criminalística, bem como exercer, a critério da Administração, atividades em outras áreas periciais das Gerências de Perícias Externas e Internas, independentemente da área de formação a qual foi aprovado. Para ingressar é necessário ter nível superior na área pretendida.

Já o cargo de Perito Médico-Legista, com requisito de graduação em Medicina, teve salário de R$ 6.320,77. Essa especialidade de Perito deverá realizar perícia médico-legal em cadáveres, ossadas e pessoas vivas e emitir o respectivo laudo pericial; exercer a função pericial técnico-científica de sua especialidade.

O cargo de Papiloscopista, com exigência de nível superior em qualquer área de formação, teve salário de R$ 2.701,59. A função deverá orientar e executar coleta de impressões digitais, papilares e plantares, inclusive em cadáveres; realizar perícias papiloscópicas; efetuar as tarefas de identificação civil e criminal e a consequente elaboração de documento correspondente.

Por fim, o cargo de Técnico Forense requer nível médio e curso profissionalizante de Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem. Suas atribuições são preparar o cadáver para o ato de necropsia de acordo com a técnica pericial a ser utilizada e prestar assistência aos peritos médicos-legistas e odonto-legistas. O salário inicial foi de R$ 2.704,59.

Informações do concurso

Concurso : Perícia Oficial de Alagoas

: Perícia Oficial de Alagoas Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 112

: 112 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : ANUNCIADO

: ANUNCIADO Link do último edital