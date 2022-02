Concurso PM SP: Gabaritos das provas de Soldado são divulgados

A Polícia Militar de São Paulo tem edital de concurso público (Concurso PM SP 2021/2022) em andamento para o preenchimento de 2.700 vagas para o cargo de Soldado, com requisito de ensino médio completo. As provas do certame foram aplicadas no último domingo (6). Os gabaritos já foram divulgados (veja aqui).

A remuneração é de R$3.100 mensais para contratações no regime estatutário, que assegura estabilidade.

A Fundação Vunesp é a banca organizadora do certame. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ser brasileiro; ter idade mínima de 17 (dezessete) anos e idade máxima de 30 (trinta) anos, exceto para quem já é Policial Militar, ter estatura mínima de 1,55m, se mulher, e de 1,60m, se homem.

Segundo o edital, é permitido o uso de tatuagem, desde que sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais-militares e não faça alusão a condutas ilícitas; estar quite com as obrigações militares e eleitorais; possuir boa saúde, higidez física, mental e perfil psicológico compatível com o cargo; ter concluído o Ensino Médio ou equivalente; e Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias “B” e “E”

A carreira de soldado da PM SP tem remuneração inicial de R$3.164,58 mensais. O valor é composto por R$1.226,03 de vencimento, R$1.226,03 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$712,52 de insalubridade.

Inscrição Concurso PM SP 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PM SP 2021/2022 puderam se inscrever no período compreendido entre 10 horas do dia 25 de outubro e 23h59 do dia 8 de dezembro de 2021, por meio do site da Fundação Vunesp.

No momento da inscrição, o candidato optou entre um dos seguintes locais para realização das provas: Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; e Sorocaba.

A taxa de inscrição custou R$57, devendo ser paga até 09 de dezembro de 2021.

Provas

O concurso público da Polícia Militar de São Paulo (Concurso PM SP), em suas etapas, está sendo realizado em 2022. A corporação e a banca organizadora aplicaram as provas objetivas e discursivas no dia 06 de fevereiro de 2022.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de seis etapas mais o curso de formação.

A prova objetiva do concurso trouxe 60 questões de múltipla escolha, enquanto na discursiva uma redação. O exame objetivo teve questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20 questões; Matemática – 15questões; Conhecimentos Gerais – 15 questões; Noções Básicas de Informática – 5 questões; e Noções de Administração Pública – 5 questões.

Além das provas objetivas e discursivas, o concurso vai contar com exame de aptidão física; exames de saúde; exames psiológicos; avaliação de conduta social; e análise de documentos.

A validade do concurso será de três meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da Administração, ser prorrogado por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Militar de São Paulo

: Polícia Militar de São Paulo Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Vagas : 2.700

: 2.700 Escolaridade : nível médio

: nível médio Remuneração : até R$3,1 mil

: até R$3,1 mil Inscrições : entre 10 horas do dia 25 de outubro e 23h59 do dia 8 de dezembro de 2021

: entre 10 horas do dia 25 de outubro e 23h59 do dia 8 de dezembro de 2021 Taxa de Inscrição : R$57

: R$57 Provas : 06 de fevereiro de 2022

: 06 de fevereiro de 2022 Edital Concurso PM SP 2021/2022

Veja Apostila para Concurso Polícia Militar PM SP: CLIQUE AQUI