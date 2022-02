Concurso TCE PA 2022 tem comissão formada! Edital até dezembro!

O Tribunal de Contas do Estado do Pará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE PA 2022) em breve. Um grande passo para realização do certame foi dado, uma vez que a comissão organizadora foi formada. O edital será publicado muito em breve.

A portaria que forma a comissão de trabalho foi publicada no Diário Oficial. Os membros são os seguintes:

Servidor Luiz Fernando G. da Costa – presidente;

Sérgio Franco Dantas – conselheiro-substituto;

Rogério Rivelino M. Gomes – auditor de controle externo;

Deuza Lúcia V. Gadelha Barbosa – auditora de controle externo; e

Luiz Fernando G. da Costa – auditor de controle externo.

O grupo de trabalho terá responsabilidade de realizar o levantamento de vagas. Após isso, uma escolha organizadora será definida pelo órgão.

O concurso TCE PA 2022

De acordo com informações da portaria que confirmou a comissão organizadora do concurso, o concurso TCE-PA vai contar com vagas para cargos de ensino médio e superior:

técnico de controle externo (nível médio); e

auditor de controle externo (nível superior).

O quantitativo de vagas do certame ainda não foi confirmado e tem expectativa de ser divulgado em breve, juntamente com outras informações. O edital do concurso TCE-PA 2022 tem previsão de ser publicado até o dia 27 de dezembro.

O grupo de trabalho formada revela quais serão as atribuições da comissão organizadora do concurso TCE PA 2022:

monitorar o processo de seleção da empresa organizadora do concurso público, mediante

processo licitatório, a ser desenvolvido pela Diretoria Administrativa (DAD);

apresentar propostas e consolidar conteúdos programáticos do edital do Concurso Público;

sugerir a distribuição e o perfil das vagas do certame, em tudo observada as diretrizes fixadas junto à Lei Estadual n.º 9.943/2021;

propor a elaboração do edital do Concurso Público;

propor resolução para os casos omissos.

Último concurso TCE PA

O último concurso público do Tribunal de Contas do Pará foi aberto em 2012. Na época, o edital trouxe cinco vagas, distribuídas em cargos de ensino médio e superior.

As oportunidades do concurso TCE-PA foram para técnico de controle externo, assistente de controle externo e técnico de informática.

O certame contou com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos.