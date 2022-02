“Concursos serão atendidos”, confirma Paulo Guedes

Na noite da última segunda-feira (21), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os concursos federais de 2022 serão atendidos. “Os concursos serão atendidos. Parcimoniosamente, mas serão atendidos”, afirmou.

O anúncio foi feito durante entrevista ao Jornal Direto ao Ponto, da Jovem Pan. O chefe da equipe econômica falou que há recursos disponíveis para novos concursos públicos e que as seleções estão sendo analisadas.

Veja também: Auxílio Emergencial 2022: Como recuperar valores não sacados?

Tal verificação será de forma parcimônia, ou seja, a fim de economizar os valores. Segundo o ministro, essa análise acontecerá levando em consideração as reais necessidades.

Guedes ainda complementou que o serviço público se modernizou, não tendo as mesmas necessidades de épocas anteriores. Ao ressaltar as possíveis autorizações, o economista citou a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Concurso da Receita Federal pode ser aprovado em março

Durante reunião via videoconferência na última sexta-feira (18), o secretário-geral da Receita Federal, Júlio César, e o ministro Paulo Guedes, conversaram sobre as novidades para o setor com destaque em um novo concurso público.

“Saímos de reunião com otimismo elevado de que o concurso sairá este ano. É algo que deve ser comemorado pois a casa está sangrando com a falta de pessoal”, disse o secretário-geral da Receita pós reunião.

Ainda na reunião, Júlio Cesar saiu com uma previsão para a aprovação do concurso da Receita Federal, sendo até o fim de março. A expectativa é que, neste prazo, a portaria de concessão saia no Diário Oficial da União.

O que se sabe é que a Receita Federal teve um pedido com mais de 3 mil vagas. Mas, em 2021, foi publicado um novo ofício ao Ministério da Economia, que reajustou a demanda para 699 vagas, sendo elas:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário.

Orçamento tem previsão de 43.192 vagas

Além da Receita Federal, outros órgãos como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também solicitaram a abertura de concursos. Mas o presidente Jair Bolsonaro já sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2022, e nela estão previstas cerca 43.192 vagas para concursos federais.

Desse total, 4.263 são para criação e 38.929 para provimento. Essa previsão orçamentária referente a vaga de concursos servirá para o Governo Federal convocar aprovados em concursos ainda válidos ou abrir novas seleções.

No Poder Executivo Federal, por exemplo, a previsão no Orçamento é de 38.219 vagas, sendo 37.090 para provimento e 1.129 para criação. Sendo assim, é tendo por base esse quantitativo que os concursos federais de 2022 poderão ser realizados.