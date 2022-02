Condenado por estupro de vulnerável é preso em Carinhanha

Foto: ASCOM PC

Equipes da Delegacia Territorial de Carinhanha cumpriram um mandado de prisão preventiva de um homem de 37 anos, por crimes de estupro de vulnerável, na quarta-feira (16). Ele cumprirá pena de reclusão de oito anos, em regime semiaberto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha uma mesma forma de agir: em uma motocicleta vermelha, abordava adolescentes que transitavam próximo ao Polo Educandário e a Praça do Relógio. Sob o pretexto de pedir ajuda, ele levava as garotas para um local ermo, onde praticava os crimes – que aconteceram em 2009 e 2010.