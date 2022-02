Confira a lista de empreendedores selecionados para o programa Acelera Iaô; confira

O projeto Acelera Iaô divulgou a lista dos afro-empreendedores selecionados para o programa Das 150 vagas, 30 serão distribuídas entre empreendedores negros das áreas de moda, música, artesanato, gastronomia e serviços criativos.

As confirmações já foram enviadas pelo e-mail, mas os participantes podem consultar os resultados pelo site da Fábrica Cultural. A organização fundada pela cantora a Margareth Menezes vai proporcionar cursos de capacitação para os selecionados.

As aulas inaugurais começam no dia 03 de março, com transmissão online. As oficinas seguirão até o dia 13 de abril no formato online e com previsão de alguns encontros presenciais no Iaô Espaço de Criação, na Fábrica Cultural na Ribeira.