Confira as armações de óculos que são tendência moda praia no verão 2022

As armações diferentes com muita cor brilharam em 2021, agora no verão, a procura por óculos de sol cresce ainda mais. O acessório que é uma peça-chave para qualquer tipo de look, independentemente de ser moda praia ou não, inclusive no último ano os óculos escuros foram parte de muitas composições para a Night. Em 2022, Salvador chama por verão, sendo assim, vamos te apresentar as armações diferentes que mais vão bombar este ano.

A tendência de criar e incorporar as peças segue, então os buckets de crochê, assim como o de Jade, do BBB, já fazem sucesso aliados a modelos de óculos com a moldura quadrada caem perfeitamente no rosto acompanhados dos acessórios. As combinações com as diferentes formas de usar os lenços também são válidas na hora de usar óculos com muita cor ou detalhe.

Quer saber como combinar tudo isso? Prepara o print!

Armações retângulares

O modelo de óculos que foi febre no ano passado promete continuar tomando os holofotes. Com um modelo que traz uma pegada clássica, em 2022 a armação retangulares vão sair do preto e acompanhar as cores propostas pelo look. Neste caso, a bucket de crochê é um acessório que casa perfeitamente com um modelo cheio de cor.

FOTO/ Reprodução Instagram

Com uma mistura entre as lentes claras e as armações clássicas, o óculos translúcido se torna um completo a cor do biquíni. A versatilidade do acessório é ainda maior quando o assunto é usar em diferentes momentos. Com uma lente mais clara, as possibilidades de combinações dia/noite são gigantescas.

FOTO/ Reprodução Instagram

Quando o assunto é armação em metal, claro que os óculos clássicos são os primeiros a serem pensados, mas nesse caso a ideia são as tendências usadas no ano passado passando para acessórios com traços mais delicados e finos. Confira!