Confira lista dos mais de 160 concursos públicos abertos no Brasil

Prefeitura de Sorocaba (SP) 29/03/2022 31 R$ 5.759,14 fundamental, médio e superior Sorocaba São Paulo Edital Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal (SP) 28/03/2022 6 R$ 5.528,56 superior Espírito Santo do Pinhal São Paulo Edital Prefeitura de Piracicaba (SP) 28/03/2022 160 R$ 18,71/hora superior Piracicaba São Paulo Edital Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes (PE) 28/02/2022 33 R$ 3.150,00 médio e superior Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Edital Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) 28/02/2022 24 R$ 1.550,00 médio Cumaru do Norte Paraná Edital Prefeitura de Curitiba (PR) 28/02/2022 256 R$ 2.792,20 superior Curitiba Paraná Edital Prefeitura de Estiva (MG) 28/02/2022 12 R$ 6.392,62 médio e superior Estiva Minas Gerais Edital Prefeitura de Itapagipe (MG) 28/02/2022 64 R$ 2.853,88 médio e superior Itapagipe Minas Gerais Edital Prefeitura de Recife (PE) 28/02/2022 30 R$ 6.800,00 superior Recife Pernambuco Edital Prefeitura de Santa Fé (PR) 28/02/2022 32 R$ 6.647,97 fundamental, médio e superior Santa Fé Paraná Edital Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) 24/03/2022 10 R$ 11.700,00 superior Goiânia Goiás Edital Marinha 24/03/2022 960 R$ 1.303,90 médio Rio de Janeiro e Brasília Rio de Janeiro e Distrito Federal Edital Prefeitura de Governador Valadares (MG) 24/03/2022 611 R$ 1.550,00 médio Governador Valadares Mnas Gerais Edital Prefeitura de Xavantina (SC) 24/03/2022 10 R$ 21.031,58 fundamental, médio e superior Xavantina Santa Catarina Edital Exército 23/05/2022 440 R$ 1.199,00 médio Campinas e Resende São Paulo e Rio de Janeiro Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo 23/03/2022 835 R$ 9.341,97 médio e superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Formosa do Sul (SC) 23/03/2022 11 R$ 13.838,38 médio e superior Formosa do Sul Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Ipaba (MG) 22/03/2022 8 R$ 1.100,00 fundamental e médio Ipaba Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Ipaba (MG) 22/03/2022 8 R$ 1.100,00 fundamental e médio Ipaba Minas Gerais Edital Prefeitura de Apiúna (SC) 22/03/2022 6 R$ 12.942,67 fundamental, médio e superior Apiúna Santa Catarina Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 22/03/2022 27 R$ 1.550,00 médio Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de Dom Joaquim (MG) 22/03/2022 16 R$ 16.822,38 fundamental, médio e superor Dom Joaquim Minas Gerais Edital Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) 21/03/2022 21 R$ 2.145,50 fundamental São José dos Campos São Paulo Edital Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região 21/03/2022 150 R$ 4.573,25 médio e superior Rio de Janeiro e Vitória Rio de Janeiro e Espírito Santo Edital Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) 21/03/2022 137 R$ 7.382,28 médio e superior Angra dos Reis e Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré (MA) 21/03/2022 259 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Alto Alegre do Pindaré Maranhão Edital Prefeitura de Uiraúna (PB) 21/03/2022 7 R$ 1.550,00 médio Uiraúna Paraíba Edital Prefeitura de Viamão (RS) 21/03/2022 370 R$ 14.000,00 fundamental, médio e superior Viamão Rio Grande do Sul Edital Universidade Estadual Paulista (Unesp) 21/03/2022 17 R$ 9.986,65 superior Araraquara, Bauru, Botucatu e São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) 20/12/2022 7 R$ 14.000,00 médio e superior Pimenta Bueno Roraima Edital Prefeitura de Buriticupu (MA) 20/04/2022 889 R$ 7.000,00 fundamental, médio e superior Buriticupu Maranhão Edital Instituto Rio Branco 20/03/2022 34 R$ 19.199,96 superior Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de Lacerdópolis (SC) 20/03/2022 11 R$ 8.658,83 fundamental, médio e superior Lacerdópolis Santa Catarina Edital Prefeitura de Realeza (PR) 20/03/2022 81 R$ 13.800,00 fundamental, médio e superior Realeza Paraná Edital Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) 20/03/2022 3 R$ 5.143,54 superior Parnaíba Piauí Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 18/03/2022 10 R$ 2.218,01 médio e superior Carapicuíba São Paulo Edital Prefeitura de Nilópolis (RJ) 18/03/2022 394 R$ 2.065,22 fundamental, médio e superior Nilópolis Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Terezinha (PE) 18/03/2022 68 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Terezinha Pernambuco Edital Companhia Docas da Paraíba 17/03/2022 15 R$ 6.619,20 médio e superior Paraíba Paraíba Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 17/03/2022 43 R$ 6.873,69 médio e superior Cubatão São Paulo Edital Prefeitura de Humaitá (RS) 17/03/2022 25 R$ 3.168,25 fundamental, médio e superior Humaitá Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de São José do Cedro (SC) 17/03/2022 8 R$ 7.190,69 fundamental, médio e superior São José do Cedro Santa Catarina Edital Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames) 16/03/2022 65 R$ 6.552,17 médio e superior Vitória Espírito Santo Edital Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu (PR) 16/03/2022 149 R$ 11.900,00 fundamental, médio e superior Santa Terezinha de Itaipu Paraná Edital Procuradoria Geral do Amazonas 16/03/2022 44 R$ 7.338,30 médio e superior Manaus Amazonas Edital Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 16/03/2022 34 R$ 4.180,66 médio e superior Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus Amazonas Edital Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul 15/03/2022 28 R$ 11.330,00 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Diamante do Norte (PR) 15/03/2022 17 R$ 12.339,40 fundamental, médio e superior Diamante do Norte Paraná Edital Prefeitura de Serra Negra (SP) 15/03/2022 135 R$ 10.989,88 fundamental, médio e superior Serra Negra São Paulo Edital Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul 15/03/2022 722 R$ 4.609,89 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Aeronáutica 14/03/2022 243 médio e superior Guaratinguetá São Paulo Edital Câmara Municipal de Douradina (PR) 14/03/2022 1 R$ 2.023,30 médio Douradina Paraná Edital Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região 14/03/2022 400 R$ 3.850,00 médio e superior Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Divinópolis, Goiânia, Montes Claros, Palmas e Uberaba Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Tocantins Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul 14/03/2022 140 R$ 8.035,06 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Conselho Regional de Psicologia de Sergipe 14/03/2022 25 R$ 4.480,88 superior Aracaju Sergipe Edital Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável 14/03/2022 53 R$ 2.093,03 fundamental e médio Vargem Grande do Sul São Paulo Edital Ministério das Comunicações 14/03/2022 217 R$ 8.300,00 médio e superior Brasília Distrito Federal Edital Prefeitura de Abelardo Luz (SC) 14/03/2022 15 R$ 4.415,27 fundamental, médio e superior Abelardo Luz Santa Catarina Edital Prefeitura de Barueri (SP) 14/03/2022 10 R$ 9.999,12 fundamental, médio e superior Barueri São Paulo Edital Prefeitura de Guamiranga (PR) 14/03/2022 30 R$ 3.618,64 fundamental, médio e superior Guamiranga Paraná Edital Prefeitura de Pacaraima (RR) 14/03/2022 313 R$ 2.961,97 fundamental, médio e superior Pacaraima Roraima Edital Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) 14/03/2022 16 R$ 12.378,27 fundamental, médio e superior Santana de Parnaíba São Paulo Edital Secretaria de Estado da Administração de Goiás 14/03/2022 329 R$ 4.838,66 superior Goiás Goiás Edital Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 14/03/2022 210 R$ 23.548,96 médio e superior Amazonas Amazonas Edital Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 14/03/2022 112 R$ 12.455,30 médio e superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Aeronáutica 13/03/2022 5 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Aeronáutica 13/03/2022 10 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Aeronáutica 13/03/2022 30 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Aeronáutica 13/03/2022 3 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Aeronáutica 13/03/2022 100 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Aeronáutica 13/03/2022 11 superior Lagoa Santa Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Campo Grande (MS) 13/03/2022 20 R$ 3.973,58 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Norte 13/03/2022 2 R$ 2.500,00 médio e superior Natal e Mossoró Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Araucária (PR) 13/03/2022 16 R$ 6.866,75 médio e superior Araucária Paraná Edital Prefeitura de Itapirapuã Paulista (SP) 13/03/2022 34 R$ 7.298,10 médio e superior Itapirapuã Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Miraíma (CE) 13/03/2022 31 R$ 1.550,00 médio Miraíma Ceará Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 12/04/2022 33 R$ 5.831,21 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Cajamar (SP) 11/03/2022 52 R$ 23,46 hora/aula superior Cajamar São Paulo Edital Prefeitura de Campos do Jordão (SP) 11/03/2022 R$ 4.741,93 fundamental, médio e superior Campos do Jordão São Paulo Edital Prefeitura de Castilho (SP) 11/03/2022 11 R$ 2.810,23 superior Castilho São Paulo Edital Prefeitura de Dores de Campos (MG) 11/03/2022 144 R$ 10.425,63 fundamental, médio e superior Dores de Campos Minas Gerais Edital Prefeitura de Ourinhos (SP) 11/03/2022 39 R$ 2.930,00 fundamental, médio e superior Ourinhos São Paulo Edital Prefeitura de Palhoça (SC) 11/03/2022 5 R$ 3.752,40 fundamental e superior Palhoça Santa Catarina Edital Prefeitura de Ponte Serrada (SC) 11/03/2022 15 R$ 3.330,73 fundamental, médio e superior Ponte Serrada Santa Catarina Edital Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) 11/03/2022 9 R$ 1.809,75 fundamental e médio São José do Rio Pardo São Paulo Edital Prefeitura de Timbé do Sul (SC) 11/03/2022 127 R$ 12.945,39 fundamental, médio e superior Timbé do Sul Santa Catarina Edital Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SP) 11/03/2022 5 R$ 3.084,37 médio, técnico e superior Engenheiro Coelho São Paulo Edital Câmara Municipal de Dourados (MS) 10/04/2022 262 R$ 6.334,21 fundamental, médio e superior Dourados Mato Grosso do Sul Edital Câmara Municipal de Piracicaba (SP) 10/03/2022 7 R$ 4.156,22 fundamental Piracicaba São Paulo Edital Prefeitura de Capanema (PA) 10/03/2022 33 R$ 2.100,00 médio e superior Capanema Pará Edital Prefeitura de Itamarati (AM) 10/03/2022 138 R$ 10.000,00 fundamental, médio e superior Itamarati Amazonas Edital Prefeitura de Oliveira (MG) 10/03/2022 101 R$ 4.781,38 fundamental, médio e superior Oliveira Minas Gerais Edital Prefeitura de Santo Antônio da Platina (PR) 10/03/2022 35 R$ 11.195,42 fundamental, médio e superior Santo Antônio da Platina Paraná Edital Prefeitura de Sete Lagoas (MG) 10/03/2022 189 R$ 1.800,00 fundamental, médio e superior Sete Lagoas Minas Gerais Edital Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB) 09/03/2022 20 R$ 12.213,70 superior João Pessoa Paraíba Edital Defensoria Pública da Paraíba 09/03/2022 20 R$ 12.213,70 superior Paraíba Paraíba Edital Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Imbituba (SC) 09/03/2022 15 médio Imbituba Santa Catarina Edital Prefeitura de Cascavel (PR) 09/03/2022 30 R$ 1.647,61 médio Cascavel Paraná Edital Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) 09/03/2022 76 R$ 1.722,52 fundamental, médio e superior Casimiro de Abreu Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Progresso (RS) 09/03/2022 13 R$ 2.400,12 fundamental, médio e superior Progesso Rio Grande do Sul Edital Corpo de Bombeiros do Acre 08/03/2022 185 R$ 4.344,22 superior Acre Acre Edital Ministério Público do Estado do Acre 08/03/2022 10 R$ 30.404,42 superior Acre Acre Edital Prefeitura de Bebedouro (SP) 08/03/2022 22 R$ 1.865,20 superior Bebedouro São Paulo Edital Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso (RS) 08/03/2022 2 R$ 12.655,89 médio e superior Doutor Maurício Cardoso Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Guarujá (SP) 08/03/2022 20 R$ 27,06 hora superior Guarujá São Paulo Edital Prefeitura de Manoel Ribas (PR) 08/03/2022 20 R$ 16.677,68 fundamental, médio e superior Manoel Ribas Paraná Edital Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) 08/03/2022 5 R$ 1.705,93 médio Nova Santa Helena Mato Grosso Edital Prefeitura de Apucarana (PR) 07/04/2022 25 R$ 2.471,26 médio Apucarana Paraná Edital Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina 07/03/2022 360 R$ 3.839,41 médio e superior Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itapema, Joinville e Lages Santa Catarina Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná 07/03/2022 162 R$ 9.005,22 médio e superior Curitiba, Londrina e Paranavaí Paraná Edital Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (SP) 07/03/2022 16 R$ 3.808,87 fundamental, médio e superior Divinolândia, Aguaí e Tambaú São Paulo Edital Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul 07/03/2022 86 R$ 4.269,09 fundamental, médio e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Ministério Público do Estado de Goiás 07/03/2022 35 R$ 8.912,97 médio e superior Goiás Goiás Edital Prefeitura de Indaial (SC) 07/03/2022 14 R$ 7.251,56 superior Indaial Santa Catarina Edital Prefeitura de Lidianópolis (PR) 07/03/2022 13 R$ 9.190,11 fundamental, médio e superior Lidianópolis Paraná Edital Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) 07/03/2022 17 R$ 18.215,83 fundamental, médio e superior Morro da Fumaça Santa Catarina Edital Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A 06/03/2022 140 R$ 7.506,47 médio e superior São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo e Rio de Janeiro Edital Conselho Regional de Biologia da 4ª Região 06/03/2022 5 R$ 7.360,52 médio, técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 06/03/2022 53 R$ 4.180,66 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Ituverava (SP) 06/03/2022 66 R$ 5.885,48 médio e superior Ituverava São Paulo Edital Prefeitura de Japurá (PR) 06/03/2022 4 R$ 2.831,23 superior Japurá Paraná Edital Prefeitura de Suzano (SP) 06/03/2022 56 R$ 12.011,42 fundamental, médio e superior Suzano São Paulo Edital Prefeitura de Campo do Tenente (PR) 04/03/2022 16 R$ 1.687,58 fundamental, médio e superior Campo do Tenente Paraná Edital Prefeitura de Campo Magro (PR) 04/03/2022 11 R$ 12.247,50 superior Campo Magro Paraná Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 04/03/2022 9 R$ 14.235,36 superior Carapicuíba São Paulo Edital Prefeitura de Goioerê (PR) 04/03/2022 6 R$ 3.216,73 fundamental, médio e superior Goioerê Paraná Edital Prefeitura de Rancho Queimado (SC) 04/03/2022 9 R$ 2.560,00 médio e superior Rancho Queimado Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio Verde (GO) 04/03/2022 7 R$ 2.293,26 fundamental Rio Verde Goiás Edital Prefeitura de Sete Lagoas (MG) 04/03/2022 125 R$ 2.588,22 fundamental, médio e superior Sete Lagoas Minas Gerais Edital Prefeitura de Urupá (RO) 04/03/2022 41 R$ 4.545,93 fundamental e superior Urupá Rondônia Edital Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 04/03/2022 28 R$ 7.352,93 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Porto Alegre (RS) 03/03/2022 45 R$ 21.506,85 médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Carauari (AM) 03/03/2022 443 R$ 12.000,00 fundamental, médio e superior Carauari Amazonas Edital Prefeitura de Dracena (SP) 03/03/2022 17 R$ 1.944,47 fundamental, médio e superior Dracena São Paulo Edital Prefeitura de Irecê (BA) 03/03/2022 242 R$ 3.242,29 médio e superior Irecê Bahia Edital Prefeitura de Malta (PB) 03/03/2022 26 R$ 3.639,57 médio e superior Malta Paraíba Edital Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) 03/03/2022 308 R$ 2.637,79 fundamental, médio e superior Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco Edital Prefeitura de Toledo (PR) 03/03/2022 41 R$ 13.753,95 fundamental, médio e superior Toledo Paraná Edital Câmara Municipal de Itabira (MG) 02/03/2022 7 R$ 3.957,31 médio e superior Itabira Minas Gerais Edital Fundação Estatal de Atenção à Saúde (PR) 02/03/2022 151 R$ 17.000,00 médio e superior Curitiba Paraná Edital Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) 02/03/2022 8 R$ 3.005,95 fundamental, médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Arceburgo (MG) 02/03/2022 81 R$ 3.016,70 fundamental, médio e superior Arceburgo Minas Gerais Edital Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) 02/03/2022 105 R$ 16.383,56 médio e superior Balneário Piçarras Santa Catarina Edital Prefeitura de Brusque (SC) 02/03/2022 12 R$ 4.007,91 médio e superior Brusque Santa Catarina Edital Prefeitura de Campina do Monte Alegre (SP) 02/03/2022 25 R$ 3.845,63 superior Campina do Monte Alegre São Paulo Edital Prefeitura de Campo Novo de Rondônia (RO) 02/03/2022 8 R$ 6.587,41 fundamental, médio e superior Campo Novo de Rondônia Rondônia Edital Prefeitura de Cascavel (CE) 02/03/2022 139 R$ 1.550,00 médio Cascavel Ceará Edital Prefeitura de Conquista D’Oeste (MT) 02/03/2022 8 R$ 3.115,67 fundamental e superior Conquista D’Oeste Mato Grosso Edital Prefeitura de Itabira (MG) 02/03/2022 66 R$ 2.579,29 fundamental, médio e superior Itabira Minas Gerais Edital Prefeitura de Matos Costa (SC) 02/03/2022 28 R$ 9.917,95 fundamental, médio e superior Matos Costa Santa Catarina Edital Prefeitura de Paraíso das Águas (MS) 02/03/2022 124 R$ 6.398,95 fundamental, médio e superior Paraíso das Águas Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) 02/03/2022 60 R$ 10.400,00 fundamental e superior Rio Branco do Sul Paraná Edital Prefeitura de Santa Branca (SP) 02/03/2022 5 R$ 13,81/hora superior Santa Branca São Paulo Edital Prefeitura de Trombudo Central (SC) 02/03/2022 51 R$ 19.132,38 fundamental, médio e superior Trombudo Central Santa Catarina Edital Prefeitura de Vila Velha (ES) 02/03/2022 53 R$ 1.550,00 médio Vila Velha Espírito Santo Edital Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Paraíso das Águas (MS) 02/03/2022 129 R$ 6.398,95 fundamental, médio e superior Paraíso das Águas Mato Grosso do Sul Edital Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará 02/03/2022 899 R$ 30,00/hora médio e superior Pará Pará Edital Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 02/03/2022 1 R$ 2.446,96 médio Rio Grande Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Mariana (MG) 01/04/2022 93 R$ 12.796,80 médio e superior Mariana Minas Gerais Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) 01/03/2022 27 R$ 4.180,66 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Belo Jardim (PE) 01/03/2022 24 R$ 2.400,00 médio e superior Belo Jardim Pernambuco Edital Prefeitura de Campo Bom (RS) 01/03/2022 29 R$ 15.232,72 superior Campo Bom Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Cupira (PE) 01/03/2022 422 R$ 3.300,00 fundamental, médio e superior Cupira Pernambuco Edital Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) 01/03/2022 13 R$ 3.681,35 médio e superior Jaraguá do Sul Santa Catarina Edital









Fonte: iBahia